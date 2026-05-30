Возвращение к истокам: В сеть попал детальный кадр интерфейса создания класса в Modern Warfare 4

Пока фанаты обсуждают масштабный корейский конфликт и скорый релиз, инсайдеры продолжают «кормить» нас подробностями мультиплеерного режима Modern Warfare 4. В сеть попал качественный скриншот главного меню создания класса, которые подтверждают возвращение одной из самых любимых механик старой школы Call of Duty.
Персональные оперативники в каждом комплекте:
- Как это работает: Теперь вы можете привязать конкретного персонажа к конкретному набору оружия и перков. Хотите, чтобы для снайперского класса у вас был один оперативник, а для штурмового — другой? Теперь это делается в пару кликов прямо в меню создания класса.
- Ностальгия по «Ghosts»: Система подозрительно напоминает Call of Duty: Ghosts (2013). Именно там впервые была реализована глубокая привязка внешности оперативника к выбранному стилю игры, что добавляло глубины кастомизации и визуального разнообразия в матчах.
- Повышенная наглядность: Интерфейс стал чище и современнее. Теперь вы сразу видите, как ваш выбранный боец выглядит с текущим набором экипировки, что делает создание своего «бойца мечты» еще более захватывающим процессом.
Activision явно делает ставку на то, что оперативники станут важным элементом вашей «боевой идентичности», а не просто скинами, которые вы меняете раз в месяц.
Это все классно, а с определением свой-чужой что-нибудь сделают наконец, чтобы сразу по модельке видеть кто есть кто, а не вечно теряющийся, а часто и накладывающийся на другой маркер над головой искать?? Вызывает кто-нибудь эми и все, гг, особенно на хардкоре, все во всех стреляют, потому что нет формы разной у сторон, как это было во времена старых МВ
А помните, как про возвращение к истокам рассказывали создатели колды в 2019, и в 2020, и в 2021, и... каждый год, когда голову народу забивают очередной порцией рекламы колдятины, которая судя по высказываниям разработчиков чуть ли не каждый раз уникальна.Каждый раз один и тот же слоган из года в год, что истоков уже не найти.