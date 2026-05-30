Возвращение к истокам: В сеть попал детальный кадр интерфейса создания класса в Modern Warfare 4

Пока фанаты обсуждают масштабный корейский конфликт и скорый релиз, инсайдеры продолжают «кормить» нас подробностями мультиплеерного режима Modern Warfare 4. В сеть попал качественный скриншот главного меню создания класса, которые подтверждают возвращение одной из самых любимых механик старой школы Call of Duty.

Персональные оперативники в каждом комплекте:

Как это работает: Теперь вы можете привязать конкретного персонажа к конкретному набору оружия и перков. Хотите, чтобы для снайперского класса у вас был один оперативник, а для штурмового — другой? Теперь это делается в пару кликов прямо в меню создания класса.

Ностальгия по «Ghosts»: Система подозрительно напоминает Call of Duty: Ghosts (2013). Именно там впервые была реализована глубокая привязка внешности оперативника к выбранному стилю игры, что добавляло глубины кастомизации и визуального разнообразия в матчах.

Повышенная наглядность: Интерфейс стал чище и современнее. Теперь вы сразу видите, как ваш выбранный боец выглядит с текущим набором экипировки, что делает создание своего «бойца мечты» еще более захватывающим процессом.

Activision явно делает ставку на то, что оперативники станут важным элементом вашей «боевой идентичности», а не просто скинами, которые вы меняете раз в месяц.