Вся роскошь войны: Вышел эксклюзивный трейлер издания Vault Edition для Call of Duty: Modern Warfare 4

В сети появился официальный трейлер самого полного и дорогого издания игры Call of Duty: Modern Warfare 4 | Vault Edition.



Свежий ролик демонстрирует во всей красе премиальный контент, который получат покупатели ультимативной версии.

Поскольку трейлер посвящен именно Vault Edition, Activision еще раз напомнила о привлекательной ценовой политике для преданной аудитории:

Стандартная цена Vault Edition: $100

Цена со скидкой за лояльность (Loyalty Discount): $90 (Доступна автоматически, если у вас есть активная подписка Game Pass или вы покупали любую часть Call of Duty, начиная с Modern Warfare 2019).

Для игроков на Nintendo Switch 2 предзаказы этого издания, включающего полноценный кроссплей со старта, откроются уже «этим летом».