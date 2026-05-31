Вся роскошь войны: Вышел эксклюзивный трейлер издания Vault Edition для Call of Duty: Modern Warfare 4

В сети появился официальный трейлер самого полного и дорогого издания игры Call of Duty: Modern Warfare 4 | Vault Edition.
Свежий ролик демонстрирует во всей красе премиальный контент, который получат покупатели ультимативной версии.
Поскольку трейлер посвящен именно Vault Edition, Activision еще раз напомнила о привлекательной ценовой политике для преданной аудитории:
- Стандартная цена Vault Edition: $100
- Цена со скидкой за лояльность (Loyalty Discount): $90 (Доступна автоматически, если у вас есть активная подписка Game Pass или вы покупали любую часть Call of Duty, начиная с Modern Warfare 2019).
Для игроков на Nintendo Switch 2 предзаказы этого издания, включающего полноценный кроссплей со старта, откроются уже «этим летом».
Опять дубляж мимо? Это уже какой - третий КАЛ без дубляжа?)
лучшая игра в мире, гта никогда с ней не сравнится
Уже второй раз отсылка на Fallout
В стиме 45 к тенге мдаааа и это только обычное издание
хорошо так движёк Кваки допилили...)