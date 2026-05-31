ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6 93 оценки

Вся роскошь войны: Вышел эксклюзивный трейлер издания Vault Edition для Call of Duty: Modern Warfare 4

TheSkoofLord TheSkoofLord

В сети появился официальный трейлер самого полного и дорогого издания игры Call of Duty: Modern Warfare 4 | Vault Edition.

Свежий ролик демонстрирует во всей красе премиальный контент, который получат покупатели ультимативной версии.

Поскольку трейлер посвящен именно Vault Edition, Activision еще раз напомнила о привлекательной ценовой политике для преданной аудитории:

  • Стандартная цена Vault Edition: $100
  • Цена со скидкой за лояльность (Loyalty Discount): $90 (Доступна автоматически, если у вас есть активная подписка Game Pass или вы покупали любую часть Call of Duty, начиная с Modern Warfare 2019).

Для игроков на Nintendo Switch 2 предзаказы этого издания, включающего полноценный кроссплей со старта, откроются уже «этим летом».

Трейлеры
14
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
hamshut

Опять дубляж мимо? Это уже какой - третий КАЛ без дубляжа?)

6
IbruhmanI

лучшая игра в мире, гта никогда с ней не сравнится

4
BattleEffect
Vault Edition

Уже второй раз отсылка на Fallout

2
Маслохищник

В стиме 45 к тенге мдаааа и это только обычное издание

1
Vad Pvn

хорошо так движёк Кваки допилили...)

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ