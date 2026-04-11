Xbox может отказаться от релизов Call of Duty в Game Pass в день выхода

Новые части серии Call of Duty могут перестать появляться в подписке Xbox Game Pass одновременно с официальным релизом. По словам журналиста Джеза Кордена, внутри компании обсуждается возможность отказаться от такой практики уже в этом году.

После покупки Activision Blizzard компанией Microsoft в 2023 году франшиза Call of Duty постепенно начала интегрироваться в экосистему Xbox. Уже с 2024 года игры серии стали добавляться в библиотеку Game Pass, а последние части — Call of Duty: Black Ops 6 и Black Ops 7 — были доступны подписчикам прямо в день запуска.

Однако теперь стратегия может измениться. Во время недавнего стрима Корден рассказал, что слышал о вероятности отказа от релизов Call of Duty в подписке одновременно с выходом игры.

По его мнению, такой шаг может показать слабые стороны текущей модели Game Pass. Он отметил, что огромная популярность Call of Duty может оказывать двоякое влияние на сервис.

С одной стороны, включение игры в подписку делает её более доступной для игроков. С другой — это может снижать прямые продажи самой серии и одновременно увеличивать нагрузку на бюджет Game Pass, поскольку франшиза требует значительных финансовых вложений.

Корден также считает, что присутствие столь крупного проекта в подписке может затруднять развитие сервиса. По его словам, большая часть доходов может уходить на поддержку такой масштабной франшизы, из-за чего остаётся меньше средств на привлечение нового контента.

Обсуждение возможных изменений происходит на фоне крупных перестановок внутри игрового подразделения Microsoft. Ранее сообщалось о значительных изменениях в руководстве компании после ухода Фила Спенсера и назначения нового главы Microsoft Gaming.

Пока никаких официальных заявлений от Xbox по поводу будущего релизов Call of Duty в Game Pass не поступало.