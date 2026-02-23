ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty 2026 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6 28 оценок

Задержка нового Xbox: вынуждает Microsoft пересмотреть стратегию развития Call of Duty

TheSkoofLord TheSkoofLord

Источники сообщают, что перенос сроков выхода следующего поколения Xbox «ударил» по маркетинговым планам серии Call of Duty. Изначально планировалось, что Modern Warfare 4 станет ключевым проектом стартовой линейки консоли. Таким образом Microsoft хотела поднять максимальный хайп, чтобы успешно конкурировать с GTA VI за внимание аудитории.

В связи с этой задержкой внутри компании начали обсуждать идею одновременного релиза сразу двух игр Call of Duty к выходу новой консоли. Речь идет о традиционном мультиплеере и отдельном самостоятельном проекте в режиме «Зомби», разработкой которого, предположительно, занимается студия Treyarch. Подобная схема уже применялась ранее, когда Infinite Warfare вышла в комплекте с ремастером Modern Warfare.

Кроме того, Microsoft требует от Activision большей гибкости и постепенного отказа от жесткого цикла ежегодных релизов. Руководство пришло к консенсусу: более оперативная и слаженная структура разработки позволила бы компании быстрее монетизировать игровые тренды. В качестве примера приводится упущенная возможность вовремя запрыгнуть на волну популярности экстракшн-шутеров с помощью своевременных обновлений режима DMZ.

Комментарии:  5
Wondermaster

Какого ещё развития?

4
Giggity

такого же как и у шутников с ПГ

FairUlu

Сделайте в космосе уже. Ну там разные планеты, роботы, динозавры, древние супер-расы и вот это вот всё.

4
Властелин Сосцов

какого хбоха? они же прикрыли лавочку, у них теперь пк и пс

r0b0tf00t

Што там развивать, разве што в обратную сторону, типо про аборигенов с палками что нить круто постановочное))