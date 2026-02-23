Задержка нового Xbox: вынуждает Microsoft пересмотреть стратегию развития Call of Duty

Источники сообщают, что перенос сроков выхода следующего поколения Xbox «ударил» по маркетинговым планам серии Call of Duty. Изначально планировалось, что Modern Warfare 4 станет ключевым проектом стартовой линейки консоли. Таким образом Microsoft хотела поднять максимальный хайп, чтобы успешно конкурировать с GTA VI за внимание аудитории.

В связи с этой задержкой внутри компании начали обсуждать идею одновременного релиза сразу двух игр Call of Duty к выходу новой консоли. Речь идет о традиционном мультиплеере и отдельном самостоятельном проекте в режиме «Зомби», разработкой которого, предположительно, занимается студия Treyarch. Подобная схема уже применялась ранее, когда Infinite Warfare вышла в комплекте с ремастером Modern Warfare.

Кроме того, Microsoft требует от Activision большей гибкости и постепенного отказа от жесткого цикла ежегодных релизов. Руководство пришло к консенсусу: более оперативная и слаженная структура разработки позволила бы компании быстрее монетизировать игровые тренды. В качестве примера приводится упущенная возможность вовремя запрыгнуть на волну популярности экстракшн-шутеров с помощью своевременных обновлений режима DMZ.