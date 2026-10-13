Call of Duty 3, ранее доступная только на консолях, портирована на ПК

Call of Duty 3 — одна из немногих игр серии, которая не выходила на ПК. И теперь, спустя два десятилетия, мы наконец получили ее неофициальный ПК-порт. Call of Duty 3 вышла в 2006 году на Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii, PlayStation 2 и Xbox. Данный неофициальный порт для ПК создан на основе версии для Xbox 360.

Как и большинство других неофициальных портов, этот поддерживает разрешение вплоть до 4K. Также можно менять размер изображения, переключаться между оконным и полноэкранным режимом (без рамок) и настраивать поле зрения (FOV). Порт поддерживает сглаживание MSAA и FXAA, а также фильтрацию текстур. Кроме того, можно регулировать качество текстур и детализацию моделей.

Приятно и то, что игра может работать с частотой кадров выше ограничения в 60 FPS, установленного в версии для Xbox 360. Можно задать лимит кадров или позволить игре работать так быстро, как позволяет ваш ПК. Впрочем, для меню и видеороликов сохраняется их исходная частота кадров.

Ещё одна отличная особенность ПК-версии — полноценная поддержка клавиатуры и мыши с самого начала. Более того, можно включить или отключить режим прямого ввода мыши (raw input), а назначение любой клавиши — изменить в меню настроек. Игра ощущается как полноценный проект для ПК.

Порт включает все 15 уровней. Меню, экраны загрузки, вступительный ролик, боевые сцены и точки сохранения также работают исправно. И, как в большинстве современных игр для ПК, видеоролики можно пропустить нажатием клавиши «Пробел».

Стоит также отметить наличие внутриигрового меню настроек. С его помощью можно менять параметры графики, управления и другие опции. Также можно включить субтитры, использовать функцию помощи в прицеливании и открыть консоль команд. Консоль поддерживает читы и другие команды, такие как режим бога (бессмертие) и свободное перемещение.

Желающие могут скачать игру по ссылке выше. Как и в случае с любыми другими портами, созданными методом рекомпиляции, в архиве отсутствуют игровые ассеты. Для запуска вам понадобится собственный ISO-образ игры для Xbox 360.