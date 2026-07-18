Экранизация Call of Duty расскажет историю во вселенной Modern Warfare

Paramount Pictures и Activision раскрыли первые подробности фильма по Call of Duty. Во время панели, посвященной франшизе на Fanatics Fest в Нью-Йорке, режиссер и соавтор сценария Питер Берг подтвердил, что события экранизации развернутся во вселенной Modern Warfare.

Выбор именно этой серии означает, что фильм будет связан с одной из самых популярных частей франшизы, подарившей игрокам таких персонажей, как Капитан Прайс, Соуп, Гоуст и антагонист Владимир Макаров. Пока неизвестно, появятся ли они в картине, однако теперь стало ясно, на каком игровом мире строится будущая история.

Сценарий фильма Питер Берг пишет вместе с Тейлором Шериданом, известным по сериалам «Йеллоустоун», «1923» и фильму «Убийца». Подробности сюжета, а также актерский состав пока держатся в секрете.

Любопытно, что Activision решила начать развитие кинофраншизы именно с Modern Warfare, хотя у серии есть и другие популярные ответвления, включая Black Ops. Причины такого выбора компания пока не раскрывает.

Тем временем игровая серия Modern Warfare продолжает развиваться. Следующая часть — Call of Duty: Modern Warfare 4 — должна выйти 23 октября 2026 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Премьера фильма Call of Duty запланирована на 30 июня 2028 года. Пока это первое официальное подтверждение того, что экранизация будет основана именно на вселенной Modern Warfare.