Экранизация Call of Duty расскажет историю во вселенной Modern Warfare

Paramount Pictures и Activision раскрыли первые подробности фильма по Call of Duty. Во время панели, посвященной франшизе на Fanatics Fest в Нью-Йорке, режиссер и соавтор сценария Питер Берг подтвердил, что события экранизации развернутся во вселенной Modern Warfare.
Выбор именно этой серии означает, что фильм будет связан с одной из самых популярных частей франшизы, подарившей игрокам таких персонажей, как Капитан Прайс, Соуп, Гоуст и антагонист Владимир Макаров. Пока неизвестно, появятся ли они в картине, однако теперь стало ясно, на каком игровом мире строится будущая история.
Сценарий фильма Питер Берг пишет вместе с Тейлором Шериданом, известным по сериалам «Йеллоустоун», «1923» и фильму «Убийца». Подробности сюжета, а также актерский состав пока держатся в секрете.
Любопытно, что Activision решила начать развитие кинофраншизы именно с Modern Warfare, хотя у серии есть и другие популярные ответвления, включая Black Ops. Причины такого выбора компания пока не раскрывает.
Тем временем игровая серия Modern Warfare продолжает развиваться. Следующая часть — Call of Duty: Modern Warfare 4 — должна выйти 23 октября 2026 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Премьера фильма Call of Duty запланирована на 30 июня 2028 года. Пока это первое официальное подтверждение того, что экранизация будет основана именно на вселенной Modern Warfare.
злых русских сюдааа 😂😂😂
С нигерами и трансами. ?
Историю во вселенной ? Ок...
Вселенной здорового человека или курильщика?
у Modern Warfare как бы две вселенные