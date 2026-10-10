Энтузиаст воссоздал мультиплеер Call of Duty 4 на движке Bevy с переносом оружия из Black Ops и World at War

Энтузиаст под псевдонимом Nilbong представил масштабный проект COD4-Rewrite, представляющий собой полное воссоздание сетевого режима культового шутера Call of Duty 4: Modern Warfare с нуля на языке Rust и игровом движке Bevy 0.19. Проект распространяется с открытым исходным кодом и работает по аналогичной схеме с OpenMW для The Elder Scrolls 3: Morrowind: репозиторий не содержит оригинальных файлов, а считывает карты, трехмерные модели, текстуры и звуки напрямую из установленной легальной копии шутера версии 1.7.

Архитектура COD4-Rewrite включает собственный загрузчик архивов fastfile и парсер форматов IW3, интерпретатор оригинального интерфейса меню, физику перемещения pmove, баллистику пуль с системой пробития поверхностей через перк Deep Impact и аутентичный сетевой код на базе протокола Quake 3. При этом проект не ограничивается лишь одной частью серии: если на компьютере установлены лицензионные Call of Duty: World at War или Call of Duty: Black Ops, движок автоматически импортирует их арсенал, модули, анимации и скины оперативников в общий мультиплеерный пул.

Визуальная часть получила заметные технологические улучшения по сравнению с оригиналом 2007 года. Движок обрабатывает запеченные карты освещения с попиксельными картами нормалей под лучами динамического солнца с каскадными тенями, использует физически корректный рендеринг отражений и объемную сетку света для затенения персонажей внутри помещений. Для видеокарт с поддержкой Vulkan и аппаратной трассировки лучей разработчик добавил экспериментальную трассировку через систему Solari, обеспечивающую расчет отскоков света в реальном времени.

Особое внимание в проекте уделено искусственному интеллекту ботов, чье поведение базируется на анализе реальных демозаписей игроков. Виртуальные противники не используют механику мгновенного захвата цели: их время реакции, погрешности наводки по закону Фиттса, проверка опасных углов, удержание позиций и метание гранат с задержкой имитируют действия живых людей. Встроенный инструментарий позволяет игрокам записать собственные матчи и обучить модель поведения, чтобы боты переняли их индивидуальные тайминги, скорость стрельбы от бедра и стиль перемещения.

Помимо классического мультиплеера, автор интегрировал альтернативную механику стрельбы в стиле тактического шутера Bodycam с видом от нагрудной камеры, сильной инерцией, свободным наведением оружия без прицельного перекрестия и наклонами корпуса. Список доступных игровых режимов включает Team Deathmatch, Free-for-all, Domination, Search and Destroy, Headquarters и Sabotage, а также локальный режим на разделенном экране до 4 участников с независимой поддержкой контроллеров DualSense, DualShock 4, Xbox и Nintendo Switch Pro.

В релизе версии 0.2.0 проект получил выделенный загрузчик Launcher.exe, который автоматически скачивает готовые исполняемые файлы из репозитория GitHub и проверяет наличие обновлений без необходимости настраивать компилятор Rust. Для работы требуются операционная система Windows, видеокарта с поддержкой Vulkan и установленная копия оригинальной Call of Duty 4: Modern Warfare из Steam или дискового издания.