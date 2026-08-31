Энтузиаст запустил сюжетную кампанию Call of Duty 4: Modern Warfare прямо в браузере

Разработчик под псевдонимом slant продемонстрировал запуск культового шутера Call of Duty 4: Modern Warfare напрямую через обычный веб-браузер. В качестве доказательства работоспособности энтузиаст показал полное прохождение тренировочной миссии F.N.G. на военной базе в Креденхилле.

По словам автора проекта, игра работает в окне браузера с кадровой частотой до 144 FPS даже с учетом того, что предварительная оптимизация кода практически не проводилась. При этом геймплей пока сложно назвать идеально стабильным: на открытых участках полигона счетчик кадров проседает до 80 FPS, а в процессе прохождения иногда случаются секундные зависания картинки.

Технический эксперимент не ограничился одним лишь стрельбищем с полосой препятствий. Разработчик уточнил, что 2 часть пролога со штурмом грузового корабля в открытом море также успешно стартует на браузерном движке, а ее демонстрацию планируется выпустить в отдельном ролике.

В ответ на вопросы игроков о практической пользе такого решения автор подчеркнул преимущества нативного браузерного рендеринга перед стандартными исполняемыми файлами и сервисами облачного гейминга. Подобный запуск не зависит от задержек видеопотока и открывает доступ к шутеру на рабочих и учебных устройствах под управлением операционных систем, где запуск обычного файла формата .exe изначально заблокирован или не поддерживается.

Игровое сообщество встретило энтузиазм разработчика с изрядной долей иронии относительно дальнейшей судьбы проекта. Пользователи в комментариях напомнили автору о жесткой юридической политике компании Activision в отношении фанатских разработок и предрекли скорую отправку требований о немедленном удалении порта за нарушение авторских прав.