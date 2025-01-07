Продажи Modern Warfare (2019) превысили 41 миллион копий, а Black Ops Cold War - 30 миллионов

Франшиза Call of Duty остаётся одной из самых успешных в игровой индустрии, демонстрируя впечатляющие результаты продаж. Несмотря на редкость официальных данных о реализации, недавно руководитель Activision Питер Келли раскрыл цифры, касающиеся трёх ключевых игр серии.

Согласно судебному заявлению, Call of Duty: Modern Warfare (2019) была продана тиражом более 41 миллиона копий, а Black Ops Cold War (2020) — 30 миллионов. Ещё более впечатляющий результат показала Black Ops 3 (2015), разойдясь тиражом в 43 миллиона копий за почти десятилетие.

Эти ошеломляющие цифры подтверждают статус Call of Duty как одной из самых прибыльных игровых франшиз. Учитывая гигантские затраты на разработку, такие как $700 миллионов на Black Ops Cold War, высокие продажи становятся жизненно важными для рентабельности проектов.