Call of Duty 4: Modern Warfare 06.11.2007
Ровно 10 лет назад: Анонс, который вернул нам "золотую классику" Call of Duty: Modern Warfare Remastered

TheSkoofLord TheSkoofLord

Сегодня мы отмечаем десятилетний юбилей момента, когда сердца миллионов фанатов забились чаще. 3 мая 2016 года компания Activision официально анонсировала Call of Duty: Modern Warfare Remastered - полное визуальное переиздание легендарного шутера 2007 года.

Как это было:

  • Шок-контент: Анонс состоялся вместе с показом футуристичной Infinite Warfare. Парадоксально, но трейлер ремастера собрал больше восторгов, чем основная новая игра, став настоящим триумфом ностальгии.
  • «В плену у бандла»: На старте фанатов ждал неприятный сюрприз — купить ремастер отдельно было невозможно. Он шел только в составе специальных изданий Infinite Warfare, что вызвало волну споров и критики в адрес Activision.
  • Графический скачок: Это не был обычный порт. Raven Software проделали колоссальную работу: обновленные текстуры, освещение, анимации и полностью переработанный звук. Игра 2007 года начала выглядеть как современный блокбастер.
  • Возвращение в Чернобыль: Миссия «Все в камуфляже» в обновленном виде снова заставила игроков затаить дыхание, ползая в траве мимо патрулей в Припяти.

Modern Warfare Remastered задала высочайший стандарт для переизданий классики, доказав, что старая добрая «четверка» всё еще способна дарить невероятные эмоции даже спустя десятилетие.


ratte88

У ремастера есть один огромный недостаток, потому до оригинала всё равно не дотягивает.

Ramonruns

оригинал и ремастер это эталон и сюжетного и онлайн шутера

spaMER_ID

Описание такое, как будто второе пришествие произошло, а не колду перевыпустили!

Grandshot

А впоследствии все полимеры были растеряны.

Ремастер сиквела вышел без мультиплеера, а третью часть классической модерки в новом виде мы так и не увидели..

ModestQuirric

Жанр шутер устарел а эти 🤡 , продолжают клепать пресную, конвейерную жвачку

