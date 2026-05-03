Ровно 10 лет назад: Анонс, который вернул нам "золотую классику" Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Сегодня мы отмечаем десятилетний юбилей момента, когда сердца миллионов фанатов забились чаще. 3 мая 2016 года компания Activision официально анонсировала Call of Duty: Modern Warfare Remastered - полное визуальное переиздание легендарного шутера 2007 года.

Как это было:

Шок-контент: Анонс состоялся вместе с показом футуристичной Infinite Warfare. Парадоксально, но трейлер ремастера собрал больше восторгов, чем основная новая игра, став настоящим триумфом ностальгии.

«В плену у бандла»: На старте фанатов ждал неприятный сюрприз — купить ремастер отдельно было невозможно. Он шел только в составе специальных изданий Infinite Warfare, что вызвало волну споров и критики в адрес Activision.

Графический скачок: Это не был обычный порт. Raven Software проделали колоссальную работу: обновленные текстуры, освещение, анимации и полностью переработанный звук. Игра 2007 года начала выглядеть как современный блокбастер.

Возвращение в Чернобыль: Миссия «Все в камуфляже» в обновленном виде снова заставила игроков затаить дыхание, ползая в траве мимо патрулей в Припяти.

Modern Warfare Remastered задала высочайший стандарт для переизданий классики, доказав, что старая добрая «четверка» всё еще способна дарить невероятные эмоции даже спустя десятилетие.