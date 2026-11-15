Забытая война между CoD 4 и MW3: раскрыты детали масштабного мода Call of Duty: ECHOES

Энтузиасты из команды THEFF Studios анонсировали амбициозную одиночную модификацию Call of Duty: ECHOES, создаваемую на базе бессмертной классики оригинальной Call of Duty 4: Modern Warfare 2007 года. Авторы обещают полноценную сюжетную кампанию, которая органично дополнит каноничную вселенную золотой эпохи серии.

В центре повествования окажется женщина-морпех со сложной судьбой. По сюжету главная героиня решает взять правосудие в свои руки и формирует собственную частную военную компанию, вербуя в её ряды наёмников-изгоев со всего мира.

Изначально авторы планировали выпустить модификацию к рождественским праздникам 2026 года. Однако команда решила не спешить и объявила о переносе релиза на более поздний срок, чтобы уделить максимум времени финальной полировке, оптимизации и устранению багов.