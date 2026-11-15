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Call of Duty 4: Modern Warfare 06.11.2007
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
9.2 6 431 оценка

Забытая война между CoD 4 и MW3: раскрыты детали масштабного мода Call of Duty: ECHOES

TheSkoofLord TheSkoofLord

Энтузиасты из команды THEFF Studios анонсировали амбициозную одиночную модификацию Call of Duty: ECHOES, создаваемую на базе бессмертной классики оригинальной Call of Duty 4: Modern Warfare 2007 года. Авторы обещают полноценную сюжетную кампанию, которая органично дополнит каноничную вселенную золотой эпохи серии.

В центре повествования окажется женщина-морпех со сложной судьбой. По сюжету главная героиня решает взять правосудие в свои руки и формирует собственную частную военную компанию, вербуя в её ряды наёмников-изгоев со всего мира.

Изначально авторы планировали выпустить модификацию к рождественским праздникам 2026 года. Однако команда решила не спешить и объявила о переносе релиза на более поздний срок, чтобы уделить максимум времени финальной полировке, оптимизации и устранению багов.

ПК 37 Трейлеры 4
8
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Bright Perkin

Женщина морпех со сложной судьбой XD

Наёмники-изгои вершащие правосудие. Наёмники-изгои XD Еще раз, наёмники-изгои и правосудие XD

Кккккккккомбо!

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ГосОбвинитель

смотрел первы раз крос, проклятие и звонок, вышло неплохо, если бы я мог написать свой сценарий, представте сопротивление узнает что джон конор посмотрит видеокасету, а скайнет узнает что тупой бенет заберет в прокулятый дом видак с касетой тупо по привычки спи3дит, как принято в гето, и джон конор не сможет глянуть фильм, и в прошлое отправится два терминатора один что бы спасти джона второй плавленый чтобы спасти бенета дайсона, термин подойдет к панкам и спросит где кассета, второй угонит полицейский авто и поедет в дом к проклятому синему мальчику, по итогу начнется драка садако синего мальчика и терминов.

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