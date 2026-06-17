Activision готовит сюрприз для фанатов Black Ops перед релизом на современных консолях

В цифровых магазинах начались масштабные изменения, которые указывают на скорый релиз портов классических частей Call of Duty: Black Ops на современных консолях PlayStation.



Издатель Activision скрытно убрал из продажи все наборы индивидуализации (Personalization Packs) для оригинальной Black Ops 2 на всех платформах. Легендарные камуфляжи для оружия, включая популярные скины Weaponized 115, Afterlife и Party Rock, больше нельзя приобрести отдельно.

По мнению инсайдеров, это решение указывает на приятный сюрприз для игроков. Весь косметический контент, который раньше продавался за отдельные деньги, скорее всего, войдет в состав будущих портов для PS4 и PS5.



Еще одним важным намеком на скорый релиз стало переименование игры. В базах данных цифровых площадок проект Call of Duty: BLACK OPS II теперь официально называется BLACK OPS II (2012). Обычно издатели добавляют год выпуска к названию старых игр перед тем, как выпустить на рынок их обновленные версии или порты под оригинальным именем.

Слухи подтвердились гораздо быстрее, чем ожидали фанаты. Легендарные шутеры Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops 2 станут доступны на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 уже в июле этого года.