Activision исправила эксплойт с быстрым фармом XP в Call of Duty: Black Ops 1

Activision оперативно закрыла эксплойт, который позволял игрокам Call of Duty: Black Ops на PS4 и PS5 быстро получать опыт и внутриигровую валюту. Способ появился вскоре после выхода переиздания игры и уже перестал работать после свежего обновления плейлистов.

Эксплойт требовал перенести сохранение игры на ПК, расшифровать его, изменить определенные параметры с помощью сторонних инструментов, а затем вернуть файл обратно на консоль. После этого игрок мог получать опыт за каждое самоубийство персонажа, а также зарабатывать COD Points. По словам сообщества, аналогичный метод работал и в режиме Zombies.

Как сообщил пользователь X под ником Lobbies_x, после последнего обновления Activision ограничила количество опыта, которое можно получить таким способом. Теперь за подобные действия начисляется не более 500 XP, из-за чего использование эксплойта практически потеряло смысл.

Хотя официально компания не комментировала исправление, игроки подтверждают, что прежние XP-лобби больше не работают.

Это уже не первый случай, когда Activision быстро устраняет обнаруженные пользователями способы ускоренной прокачки. Несмотря на это, сообщество Call of Duty регулярно находит новые баги и эксплойты, позволяющие получать преимущество до выхода очередного патча.