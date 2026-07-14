Activision исправила эксплойт с быстрым фармом XP в Call of Duty: Black Ops 1

Activision оперативно закрыла эксплойт, который позволял игрокам Call of Duty: Black Ops на PS4 и PS5 быстро получать опыт и внутриигровую валюту. Способ появился вскоре после выхода переиздания игры и уже перестал работать после свежего обновления плейлистов.
Эксплойт требовал перенести сохранение игры на ПК, расшифровать его, изменить определенные параметры с помощью сторонних инструментов, а затем вернуть файл обратно на консоль. После этого игрок мог получать опыт за каждое самоубийство персонажа, а также зарабатывать COD Points. По словам сообщества, аналогичный метод работал и в режиме Zombies.
Как сообщил пользователь X под ником Lobbies_x, после последнего обновления Activision ограничила количество опыта, которое можно получить таким способом. Теперь за подобные действия начисляется не более 500 XP, из-за чего использование эксплойта практически потеряло смысл.
Хотя официально компания не комментировала исправление, игроки подтверждают, что прежние XP-лобби больше не работают.
Это уже не первый случай, когда Activision быстро устраняет обнаруженные пользователями способы ускоренной прокачки. Несмотря на это, сообщество Call of Duty регулярно находит новые баги и эксплойты, позволяющие получать преимущество до выхода очередного патча.
но было уже поздно
Удивительно, что авторы переиздания настолько ленивы, что даже не сделали облегчённую прокачку (оружия включительно) в целом. Оригинальная прокачка — это же полнейшая духота. С учётом, что через месяц сервера будут пусты
Переиздание максимально пофигистичное и буквально издатель продаёт те же самые Black Ops 1 и 2, с теми же багами и проблемами, но теперь игра работает в HD, 60fps и... всё. С вас 40USD — за каждую игру по отдельности. Не знаю, DLC ещё надо докупать или они включены.
В общем, прогрев максимальный. И что самое интересное, игра вышла в топы по продажам на PS5 👍 Т.е. издатель всё сделал правильно по отношению к своей консольной аудитории