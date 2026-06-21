Activision может попросить до 150 долларов за полный комплект Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 для консолей

Новые данные из Xbox Store намекают, что возвращение Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 на современные платформы может оказаться неожиданно дорогим удовольствием. Стоимость каждой игры была обновлена до $40, поэтому за обе части придётся заплатить $80.

Но на этом расходы не заканчиваются. Все сюжетные и мультиплеерные дополнения продаются отдельно: большинство DLC оценены в $10, а Season Pass для Black Ops 2 стоит ещё $30. В результате полный комплект контента для обеих игр может обойтись игрокам примерно в $150.

Именно цена стала главной темой обсуждений среди фанатов. Игроки отмечают, что за эти деньги сегодня можно купить новейшие AAA-релизы или даже несколько крупных игр, тогда как Black Ops и Black Ops 2 вышли более десяти лет назад.

Официальный ценник для PlayStation-версий пока не объявлен, однако если он окажется аналогичным, Activision вновь рискует оказаться в центре споров из-за стоимости своих старых хитов.