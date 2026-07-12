Activision объяснила, как работает мультиплеер Black Ops 1 и 2 на PlayStation

Activision официально разъяснила, как работает мультиплеер в цифровых версиях Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops 2, недавно вышедших на PlayStation 4 и PlayStation 5.

После релиза многие игроки решили, что проекты не поддерживают кросспоколенный матчмейкинг. Кроме того, появились сообщения, что владельцы Season Pass не могут играть вместе с пользователями без дополнения. Теперь компания подтвердила, что эти опасения были беспочвенными.

По словам Activision, владельцы PlayStation 4 и PlayStation 5 могут без ограничений находить друг друга через систему матчмейкинга. При этом кроссплатформенной игры с PlayStation 3 и другими платформами не предусмотрено.

Также разработчики подтвердили, что обладатели Season Pass могут играть вместе с пользователями без пропуска в обеих играх.

Цифровой релиз Black Ops и Black Ops 2 оказался настолько популярным, что в первые часы после запуска PlayStation Store столкнулся с повышенной нагрузкой. Однако вместе с ажиотажем появились жалобы на производительность, стоимость игр и работу сетевых функций, часть из которых Activision теперь официально разъяснила.