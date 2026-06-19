Activision остудила ожидания фанатов: Black Ops 1 и 2 не получат ремастер

Activision официально подтвердила, что Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops 2, которые вскоре появятся на PlayStation 4 и PlayStation 5, не являются ремастерами. Несмотря на надежды многих поклонников серии, речь идет лишь о переиздании оригинальных игр в формате портов.

Информация была подтверждена в комментарии для Eurogamer. В компании подчеркнули, что Black Ops 1 и Black Ops 2 выйдут на современных консолях Sony без полноценной переработки графики и технической части, которую обычно получают ремастеры.

При этом Activision не исключает определенных улучшений для новых платформ, однако масштабных визуальных изменений или серьезной модернизации ожидать не стоит. Пока также остается неизвестным, получат ли переиздания полноценную поддержку многопользовательских режимов — именно этот вопрос больше всего волнует поклонников серии.

Оригинальная Black Ops вышла в 2010 году и быстро стала одной из самых популярных частей франшизы. Спустя два года Black Ops 2 закрепила успех серии и до сих пор считается многими игроками одной из лучших Call of Duty с точки зрения мультиплеера и соревновательной сцены.

Ожидается, что обе игры появятся на PS4 и PS5 уже в июле, однако точную дату релиза Activision пока не раскрывает.