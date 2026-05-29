Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 получили рейтинг в Южной Корее

Похоже, Activision работает над возвращением двух старых игр Call of Duty. Black Ops и Black Ops 2 недавно были включены в рейтинг южнокорейской рейтинговой комиссии.

Выпущенные в ноябре 2010 и ноябре 2012 года соответственно, эти две игры вскоре могут получить новую жизнь. Это включение предполагает, что они могут быть добавлены в Xbox Game Pass в ближайшие дни, получить ремастер или, возможно, быть портированы на Switch 2.

Презентация Xbox Games Showcase 7 июня может пролить свет на этот вопрос.