Call of Duty: Black Ops, одна из лучших частей во франшизе Call of Duty, отмечает 15-летний юбилей

В ноябре 2025 года исполнилось 15 лет со дня выхода шутера Call of Duty: Black Ops, одной из лучших частей во франшизе Call of Duty. Студия Treyarch выпустила игру в 2010 году и она стала не просто продолжением знаменитой франшизы, а самостоятельным культурным явлением.

Black Ops перенесла игроков в эпоху холодной войны, смешав реализм, конспирологию и психологический триллер - нечто совершенно новое для серии, ранее сосредоточенной на масштабных военных кампаниях.

Главный герой, оперативник Алекс Мейсон, переживает ментальные пытки и флешбеки, а сюжет подаётся в форме допросов, где игрок постепенно раскрывает тайну заговора, охватывающего весь мир. Это был один из самых мрачных и кинематографичных сюжетов Call of Duty, а фраза "What do the numbers mean, Mason?" и вовсе стала мемом.

Помимо сюжетной кампании, Black Ops обладала отличным мультиплеером: система кастомизации, эмблем, контрактов и знаменитых карт вроде Nuketown вывели онлайн-баталии на новый уровень. Именно здесь оформилась та формула, которая определила десятилетие шутеров - стремительный геймплей, проработанная прогрессия и яркий соревновательный дух. А режим Zombies, ставший неотъемлемой частью франшизы, получил культовый статус и собственную фан-базу.

За 15 лет Black Ops превратилась в символ золотой эры Call of Duty - времени, когда серия балансировала между блокбастером и сильным повествованием. Её влияние ощущается до сих пор: от современных частей до мемов, цитат и саундтрека. Для многих фанатов именно Black Ops остаётся лучшей Call of Duty, той, что впервые заставила задуматься не только о том, как стрелять, но и зачем.