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Call of Duty: Black Ops 09.11.2010
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
8.4 4 043 оценки

Call of Duty: Black Ops снова на вершине: Sony назвала самые скачиваемые игры PS5 за июль

IKarasik IKarasik

Sony опубликовала рейтинг самых скачиваемых игр для PlayStation 5 за июль 2026 года, и первое место оказалось неожиданным лишь на первый взгляд. В США и Европе лидерами сразу стали две части Call of Duty — Black Ops II и Black Ops.

В американском чарте третье место заняла EA Sports College Football 27, за ней расположились Assassin’s Creed Black Flag Resynced и EA Sports FC 26. В Европе тройку после двух Call of Duty замкнула Assassin’s Creed Black Flag Resynced, а четвертой стала EA Sports FC 26. Пятерку здесь завершил Palworld.

Интересно, что Halo: Campaign Evolved, несмотря на заметное внимание к игре, заняла только шестое место в США и седьмое в Европе. В американскую десятку также вошли Palworld, NBA 2K26, Minecraft и Escape the Backrooms.

Европейский рейтинг оказался немного разнообразнее: в нем нашлось место The Witcher 3, It Takes Two, Grand Theft Auto V, Resident Evil 4 и даже Forza Horizon 5.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
jax baron

Black Ops II даже не удивляюсь - хороший сюжет и мультиплеер норм