Call of Duty: Black Ops снова на вершине: Sony назвала самые скачиваемые игры PS5 за июль

Sony опубликовала рейтинг самых скачиваемых игр для PlayStation 5 за июль 2026 года, и первое место оказалось неожиданным лишь на первый взгляд. В США и Европе лидерами сразу стали две части Call of Duty — Black Ops II и Black Ops.
В американском чарте третье место заняла EA Sports College Football 27, за ней расположились Assassin’s Creed Black Flag Resynced и EA Sports FC 26. В Европе тройку после двух Call of Duty замкнула Assassin’s Creed Black Flag Resynced, а четвертой стала EA Sports FC 26. Пятерку здесь завершил Palworld.
Интересно, что Halo: Campaign Evolved, несмотря на заметное внимание к игре, заняла только шестое место в США и седьмое в Европе. В американскую десятку также вошли Palworld, NBA 2K26, Minecraft и Escape the Backrooms.
Европейский рейтинг оказался немного разнообразнее: в нем нашлось место The Witcher 3, It Takes Two, Grand Theft Auto V, Resident Evil 4 и даже Forza Horizon 5.
Black Ops II даже не удивляюсь - хороший сюжет и мультиплеер норм