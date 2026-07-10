Digital Foundry раскритиковала порты Call of Duty: Black Ops для PS5: "это выглядит как работа спустя рукава"

Порты Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 для PlayStation 4 и PlayStation 5 столкнулись с новой волной критики — на этот раз от специалистов Digital Foundry. Эксперты заявили, что обновлённые версии культовых шутеров выглядят слишком слабо для современных консолей и не используют возможности PS5.

Главной претензией стала техническая сторона первой части Black Ops. Игра, вышедшая в 2010 году на PlayStation 3 и Xbox 360, работает на PS5 всего в разрешении 1080p без сглаживания. При этом частота кадров ограничена 60 FPS, что Digital Foundry считает странным решением для новой версии игры на более мощном железе.

«Для версии PS4 это могло бы быть приемлемо, но для свежего порта на PS5 результат разочаровывает и заметно ниже возможностей консоли», — отметили специалисты.

Также эксперты обратили внимание, что разработчики практически не улучшили визуальную часть игры. Старые проблемы вроде низкого качества теней и некоторых графических эффектов остались без изменений, хотя современное оборудование позволяет легко их исправить.

При этом версии для PlayStation всё же имеют преимущество над Xbox-изданиями по обратной совместимости: на консолях Microsoft игры работают в оригинальном разрешении Xbox 360 — всего 608p, без каких-либо улучшений.

Дополнительное недовольство игроков вызвала цена. Каждый порт продаётся за $40, а сезонные пропуски с DLC стоят ещё $29,99. В итоге полный комплект с обеими играми и дополнениями обходится примерно в $140. Для подписчиков PlayStation Plus действует временная скидка: обе игры стоят по $20, а пропуски — по $9.

Несмотря на культовый статус Black Ops, критики считают, что Activision могла предложить куда более качественное обновление — как минимум повысить разрешение, улучшить графику и адаптировать игры под возможности современных консолей. Сейчас же релиз выглядит скорее как простой перенос старых версий с минимальными изменениями.