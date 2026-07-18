Дилогия Black Ops на PS4/PS5 привлекла свыше 7 миллионов игроков за неделю

Переиздание культовых шутеров Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 от Activision показало феноменальные результаты, которые, похоже, превзошли даже самые смелые ожидания самой компании.
Всего за семь дней обновленные версии обеих игр собрали колоссальную аудиторию — суммарно более 7 миллионов пользователей. Это особенно впечатляет на фоне жесткой конкуренции в игровой индустрии. Официальный счетчик онлайна в Black Ops 2 был удален, однако участники бета-тестирования обнаружили в специальном виджете ResetEra еженедельную статистику авторизаций.
Из этих отчетов следует, что львиная доля внимания досталась Black Ops 2 на консолях PS4 и PS5 — в нее за неделю зашли 5,25 миллиона человек. Первая часть Black Ops тоже не осталась без внимания, собрав у экранов 1,96 миллиона фанатов. Для классических игр, пусть даже и переизданных, это действительно невероятный масштаб.
Выпусти Activision полноценный ремастер, ажиотаж вокруг игры наверняка был бы еще масштабнее. С другой стороны, тот факт, что даже простой порт показал такие результаты, может быть для Activision более предпочтительным вариантом, ведь на повторный релиз ушло гораздо меньше денег.
Видать консольщикам там вообще уже играть не во что)
Опять что ли мамкины революционеры , прогнулись и схавали ничем не отличающуюся от оригинала игру за 40 долляров ?
а разговоров то было
И всё сразу забыли про диски.
// Азамат Шехов