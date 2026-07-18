Дилогия Black Ops на PS4/PS5 привлекла свыше 7 миллионов игроков за неделю

Переиздание культовых шутеров Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 от Activision показало феноменальные результаты, которые, похоже, превзошли даже самые смелые ожидания самой компании.

Всего за семь дней обновленные версии обеих игр собрали колоссальную аудиторию — суммарно более 7 миллионов пользователей. Это особенно впечатляет на фоне жесткой конкуренции в игровой индустрии. Официальный счетчик онлайна в Black Ops 2 был удален, однако участники бета-тестирования обнаружили в специальном виджете ResetEra еженедельную статистику авторизаций.

Из этих отчетов следует, что львиная доля внимания досталась Black Ops 2 на консолях PS4 и PS5 — в нее за неделю зашли 5,25 миллиона человек. Первая часть Black Ops тоже не осталась без внимания, собрав у экранов 1,96 миллиона фанатов. Для классических игр, пусть даже и переизданных, это действительно невероятный масштаб.

Выпусти Activision полноценный ремастер, ажиотаж вокруг игры наверняка был бы еще масштабнее. С другой стороны, тот факт, что даже простой порт показал такие результаты, может быть для Activision более предпочтительным вариантом, ведь на повторный релиз ушло гораздо меньше денег.