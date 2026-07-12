Игроки Xbox недовольны портами Call of Duty: Black Ops на PlayStation: "Нас просто оставили позади"

Выход Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 на PlayStation вызвал недовольство среди владельцев Xbox. Игроки считают, что, несмотря на владение Activision компанией Microsoft, именно пользователи Xbox получили худшую версию классических шутеров.

Формально обе игры уже давно доступны на Xbox благодаря обратной совместимости. Однако, как отмечают игроки, старые версии страдают от серьезных проблем: поиск матчей занимает много времени, серверы заполнены читерами, а безопасность аккаунтов вызывает опасения.

В то же время новые порты для PlayStation, по отзывам сообщества, работают значительно стабильнее. Игроки сообщают о быстром поиске матчей и практически полном отсутствии хакеров, из-за чего многие называют происходящее несправедливым.

«Как человек, игравший и на Xbox, и на PlayStation, могу сказать, что владельцев Xbox просто оставили позади», — написал один из пользователей X.

Особую тревогу вызывает безопасность учетных записей. Игроки напоминают, что на старых серверах Black Ops уже много лет действуют мошенники и читеры, а в некоторых случаях пользователи рискуют столкнуться с компрометацией аккаунтов.

По мнению сообщества, решить проблему могли бы полноценные современные версии игр для Xbox. Однако пока Microsoft и Activision считают, что версии по обратной совместимости достаточно, поэтому выпуск новых портов для платформы остается под вопросом.