Инсайдер: порты Call of Duty: Black Ops 1 и 2 не выйдут на Nintendo Switch

Надёжный инсайдер CharlieIntel сообщил, что Activision не планирует выпускать порты Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops 2 для Nintendo Switch. По его словам, сейчас также не готовятся новые версии игр для Xbox или ПК.

Вчера обе игры стали доступны на PlayStation 4 и PlayStation 5. Это обычные порты оригинальных версий без ремастера или заметных графических улучшений. Игрокам доступны сюжетная кампания, мультиплеер и режим «Зомби», а разработкой занималась студия Iron Galaxy.

Пользователи уже раскритиковали стоимость переизданий и отсутствие современных функций. Порты не получили поддержку 120 FPS, настройку угла обзора (FOV) и каких-либо улучшений графики, а дополнения продаются отдельно. При этом многие считают, что технически Nintendo Switch 2 без проблем справилась бы с этими играми, однако официальных объяснений отсутствию версии для консоли пока нет.