Легендарная классика возвращается: Call of Duty: Black Ops 1 и 2 могут портировать на PS4 и PS5

Call of Duty: Modern Warfare 4 анонсировали с датой выхода в октябре, но фанаты серии смотрят совсем в другую сторону. В бэкенде PlayStation Store обнаружились записи для Black Ops 1 и Black Ops 2. Первым об этом сообщил инсайдер, который специализируется на мониторинге серверов Sony. По его данным, это не ремастер.

Ситуация складывается интересно. Источников несколько, и все они указывают в одном направлении.

Южнокорейский регулятор Game Rating and Administration Committee, аналог ESRB или PEGI, выдал новые рейтинги для обеих игр. Black Ops 1 и Black Ops 2 были поданы на рассмотрение 21 мая 2026 года, а результаты стали публично доступны 29 мая.

Параллельно кто-то из игроков заметил, что во время недавней распродажи старых частей Call of Duty в Steam именно Black Ops 1 и Black Ops 2 из неё выпали. При том что Black Ops сейчас стоит $39.99, а Black Ops 2 оценена в $59.99. Для игр 2010 и 2012 годов это нетипично

Сейчас обе игры доступны по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series, но на Game Pass не попали. На актуальном железе PlayStation они недоступны вообще. Никакой обратной совместимости с PS3 на PS4/PS5 никогда не было. Если порт выйдет, PlayStation-аудитория получит их впервые за 14 лет.