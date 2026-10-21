Один из создателей Black Ops обвинил Activision в присвоении прибыли от переизданий дилогии

Релизы портов Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2, состоявшиеся в июле прошлого года, мгновенно обернулись коммерческим успехом. Однако этот триумф разделили далеко не все.

Бывший сотрудник студии Treyarch Гэвин Гослин, посвятивший компании более 15 лет, жестко раскритиковал издательство Activision в соцсети LinkedIn. Он обвинил топ-менеджмент в попытке набить карманы за счет простых и сделанных на скорую руку переизданий.

«Они буквально печатают деньги на результатах труда, завершенного более десяти лет назад. Мне как разработчику, принимавшему непосредственное участие в создании Black Ops и Black Ops 2, горько и одновременно радостно видеть эти чарты. Я вложил жизнь в эти проекты, проводя бесчисленные, изнурительные часы в жестких "кранчах" вместе с невероятно талантливой командой, чтобы довести игры до идеала. Видеть, как наши кровь, пот и слезы все еще доминируют в чартах в 2026 году — потрясающе. Но тяжело наблюдать, как руководство загребает колоссальные прибыли с нашего старого кода, пока реальные авторы не получают с этого ни цента».

После того как ситуация привлекла внимание прессы, Гослин развил свою мысль, опубликовав еще одно заявление.

«Я рад, что эта критически важная дискуссия набирает обороты. <...> Ситуация, когда топ-менеджеры получают огромные финансовые выгоды от нашего старого кода, в то время как сами создатели сталкиваются с безработицей и не видят ни цента из этих новых доходов, обнажает фундаментальный изъян в том, как индустрия оценивает таланты.Если наследие прошлых лет продолжает приносить издателям миллионы в 2026 году, то для разработчиков, которые выживали в условиях жестких переработок ради создания этих шедевров, должны быть предусмотрены долгосрочные роялти и социальная защита».