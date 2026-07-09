Оригинальные Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 вышли на PS4 и PS5, но их цена вызвала вопросы у игроков

Activision без лишнего шума выпустила цифровые версии Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops II для PS4 и PS5. Однако стоимость переизданий уже стала предметом обсуждения в сообществе.

Каждая игра продаётся по цене 39,99 доллара, а сезонные абонементы с DLC стоят ещё 29,99 доллара. Таким образом, за обе игры и весь дополнительный контент придётся заплатить около 140 долларов, несмотря на то что оригинальные релизы вышли более 15 лет назад.

Владельцы подписки PlayStation Plus могут приобрести игры со значительной скидкой: по 19,99 доллара за каждую, а сезонные пропуска — по 8,99 доллара. В этом случае полный комплект обойдётся примерно в 60 долларов. Предложение действует до 6 августа.

Для Black Ops II также доступен бесплатный набор, включающий косметические предметы, которые ранее продавались отдельно.

Новые версии не получили дополнительных функций или кроссплея, однако это может стать плюсом для поклонников мультиплеера, поскольку серверы оригинальных версий давно страдают от большого количества читеров.

При этом часть контента всё же была удалена. По данным CharlieIntel, из переизданий исчезли режим ставок (Wager Matches) и театральный режим (Theater Mode). В остальном игры сохранили весь основной контент, включая сюжетные кампании, многопользовательский режим, «Зомби» и даже редактор эмблем.