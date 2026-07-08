Переиздания Call of Duty: Black Ops 1 и 2 на PS5 могут лишиться части режимов

В сети появились списки трофеев для новых версий Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops 2 на PlayStation 4 и PlayStation 5, и они намекают на возможное отсутствие некоторых функций из оригиналов.

Судя по утечке, из переизданий могли убрать трофеи, связанные с Theater Mode, League Play и режимами Wager Matches. В оригинальных играх эти возможности позволяли смотреть повторы матчей, участвовать в соревновательных лигах и играть в необычных режимах вроде Gun Game и One in the Chamber.

Особенно заметной потерей могут стать Wager Matches — в них игроки соревновались за внутриигровую валюту, а сами режимы позже стали популярны в других частях серии уже без элемента ставок.

При этом полностью подтверждать исчезновение этих функций пока рано: Activision официально не раскрыла полный список изменений для новых версий. Однако отсутствие связанных с ними достижений может указывать на то, что часть контента действительно не войдет в переиздания.

Ожидается, что Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 выйдут на современных консолях PlayStation в июле. Разработчики подтвердили наличие сюжетной кампании, мультиплеера и режима Zombies.