Порты Black Ops и Black Ops 2 для PS4 и PS5 вышли без 120 к/с, ползунка угла обзора и каких-либо графических улучшений

Вышедшие на PS4 и PS5 порты Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops II не получили ожидаемых технических улучшений. Как сообщают Insider Gaming и CharlieIntel, переиздания представляют собой практически идентичные версии оригинальных игр без заметной модернизации.

Игрокам недоступны:

поддержка 120 к/с;

регулировка угла обзора (FOV);

какие-либо графические улучшения по сравнению с оригиналами.

По отзывам первых игроков, визуально порты почти не отличаются от версий эпохи PlayStation 3, а некоторые ролики даже выглядят размыто и имеют низкое разрешение. При этом новые версии получили отдельные списки трофеев для PS4 и PS5.

Кроме того, из портов были удалены Wager Matches и Theater Mode, а весь дополнительный контент по-прежнему продаётся отдельно — DLC не входят в стоимость базовых игр. Это вызвало волну критики со стороны сообщества, особенно на фоне высокой цены переизданий.