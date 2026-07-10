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Call of Duty: Black Ops 09.11.2010
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
8.3 4 022 оценки

Порты Black Ops и Black Ops 2 для PS4 и PS5 вышли без 120 к/с, ползунка угла обзора и каких-либо графических улучшений

monk70 monk70

Вышедшие на PS4 и PS5 порты Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops II не получили ожидаемых технических улучшений. Как сообщают Insider Gaming и CharlieIntel, переиздания представляют собой практически идентичные версии оригинальных игр без заметной модернизации.

Игрокам недоступны:

  • поддержка 120 к/с;
  • регулировка угла обзора (FOV);
  • какие-либо графические улучшения по сравнению с оригиналами.

По отзывам первых игроков, визуально порты почти не отличаются от версий эпохи PlayStation 3, а некоторые ролики даже выглядят размыто и имеют низкое разрешение. При этом новые версии получили отдельные списки трофеев для PS4 и PS5.

Кроме того, из портов были удалены Wager Matches и Theater Mode, а весь дополнительный контент по-прежнему продаётся отдельно — DLC не входят в стоимость базовых игр. Это вызвало волну критики со стороны сообщества, особенно на фоне высокой цены переизданий.

Консоли 37
8
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
ZNGRU

Ну так вам же и писали - это прямые порты старого кода, без улучшений.

GayFish

Графические улучшения продадут как патч за 20 баксов, а потом можно и ремастер за 90 продать. Основная ЦА колды только в нее и играет на консолях, максимум 1-2 другие игры в год покупая, им можно продавать продут в самом худшем исполнении, они еще благодарить будут.