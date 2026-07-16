Порты Call of Duty: Black Ops для PS4 и PS5 взломали за несколько дней - Activision уже расследует проблему

Недавно выпущенные версии Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops 2 для PlayStation 4 и PlayStation 5 столкнулись с серьёзной проблемой. Спустя всего несколько дней после релиза моддеры нашли способ вмешиваться в работу игры, а Activision уже подтвердила, что расследует ситуацию.

Первыми о проблеме сообщили игроки, обнаружившие взломанные лобби в оригинальной Black Ops. В них можно мгновенно повышать уровень и получать прогресс без обычного прохождения, из-за чего система прокачки фактически теряет смысл. Чтобы ограничить распространение эксплойта, Activision уже отключила часть игровых плейлистов.

Как рассказал один из моддеров, причина уязвимости кроется в том, что при переносе игры на современные консоли разработчики практически не изменили систему защиты сохранений. По его словам, новые версии используют ту же схему шифрования файлов сохранений, что и оригинальная версия для PlayStation 3.

«Iron Galaxy и Activision даже не стали менять шифрование файлов. Именно поэтому всё это сейчас возможно», — объяснил он.

Для изменения сохранений злоумышленники используют специальный сервис, который позволяет расшифровать файл, если у пользователя есть доступ к модифицированной консоли. После этого данные можно изменить и вернуть обратно в игру.

По словам моддера, уже появились люди, предлагающие платные услуги по изменению статистики и прогресса игроков. При этом наиболее опасные читы, такие как аимботы, пока не получили распространения, поэтому ситуация ещё не достигла критического уровня.

Activision подтвердила, что знает о существующих эксплойтах и уже занимается их изучением. Компания пока не сообщила, когда выйдет исправление, однако заявила, что не собирается оставлять проблему без внимания.