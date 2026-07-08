Порты Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 для PS5 могут выйти уже на этой неделе

Похоже, релиз портированных версий Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops 2 для PlayStation 5 состоится совсем скоро. На это указывает появление списков трофеев обеих игр в базе PlayStation — обычно такие обновления появляются незадолго до запуска.

Первым на это обратил внимание портал CharlieIntel, отметив, что релиз «очень и очень близок». Официальную дату Activision пока не раскрыла, однако не исключено, что компания выпустит обе игры без предварительного анонса.

По данным инсайдеров, порты должны выйти в июле и будут доступны именно на PS5. Речь идет не о полноценном ремастере, а о версиях классических игр, адаптированных для современной консоли с поддержкой системы трофеев и других актуальных функций.

Наиболее вероятным днем релиза сейчас называют пятницу. В таком случае владельцы PS5 уже в ближайшие выходные смогут вновь пройти сюжетные кампании, сыграть в мультиплеер и режим Zombies в обновленных версиях двух культовых частей серии.

Пока Activision не делала официальных заявлений, поэтому информацию о сроках выхода стоит воспринимать как слух.