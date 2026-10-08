Зомби-режим Call of Duty: Black Ops теперь можно бесплатно запустить в браузере

Культовый режим «Зомби» из первой Call of Duty: Black Ops неожиданно получил вторую жизнь. Энтузиасты перенесли его прямо в браузер, позволив бесплатно запускать классические карты без установки оригинальной игры.

Браузерная версия включает все 10 карт из оригинального режима «Зомби», а также контент из дополнений. Проект старается максимально точно повторить знакомый игровой процесс, поэтому поклонники Black Ops могут снова отбиваться от орд нежити, открывать новые участки карт и настраивать игру практически так же, как в оригинале.

Для браузерного проекта результат оказался довольно впечатляющим. На большинстве карт игра работает нормально, хотя при большом количестве зомби на экране могут появляться просадки производительности. Особенно это заметно на некоторых браузерах, где без дополнительной настройки игра может работать скорее как слайд-шоу.

Чтобы добиться приемлемой производительности, рекомендуется включить аппаратное ускорение или использование GPU в настройках браузера. После этого игра становится значительно более плавной и действительно напоминает полноценный запуск Black Ops.

Есть и существенное ограничение: фанатская версия пока рассчитана только на одиночную игру. Мультиплеера и режима с разделённым экраном здесь нет, поэтому устроить классический вечер с друзьями не получится.

Тем не менее для любителей оригинального «Зомби» режима это необычный способ вернуться к культовым картам без покупки или установки игры. Тем более что подобные браузерные проекты в последнее время появляются всё чаще — фанаты уже переносили в браузеры такие классические игры, как Grand Theft Auto, Half-Life и Halo: Combat Evolved.