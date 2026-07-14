Activision бесплатно раздает 32 дополнения для Call of Duty: Black Ops 2 на Xbox

Издатель Activision сделал неожиданный подарок владельцам консолей Microsoft, запустив бесплатную раздачу платных дополнений для Call of Duty: Black Ops 2 в магазине Xbox Store. Такой шаг последовал сразу за выходом портов первых двух частей подсерии на PS4 и PS5. Поскольку на Xbox эти шутеры уже много лет доступны по программе обратной совместимости, разработчики решили компенсировать отсутствие полноценного переиздания приятным бонусом для владельцев «зеленых» платформ.

В рамках акции игроки могут бесплатно забрать 32 дополнения, которые ранее продавались исключительно за деньги. Раздача состоит из косметических наборов, включающих уникальные камуфляжи для оружия, сетки прицелов и карточки игроков. Сроки действия предложения не уточняются, поэтому редакция рекомендует активировать DLC на свой аккаунт как можно скорее — сделать это можно даже в том случае, если у вас пока нет самой игры.

Оригинальная Call of Duty: Black Ops 2 работает на современных Xbox в режиме эмуляции версии для Xbox 360 с полностью функционирующим мультиплеером. Для запуска потребуется оригинальный диск или цифровая копия из Xbox Store, где игра сейчас продается по достаточно высокой базовой цене в 45 евро. Впрочем, проект регулярно участвует в крупных распродажах, поэтому приобретать его за полную стоимость не обязательно.