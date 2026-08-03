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Градостроительная RTS TFC2: The Fertile Crescent 2 - Collapse of The Bronze Age выйдет в раннем доступе 18 августа
"Человек-паук: Совершенно новый день" побил рекорд "Мстителей: Финал" со стартом в $360 млн
Технический директор Microsoft Azure представил DoomPaint - сборку DOOM с видоискателем в MS Paint
Эксперты Hardware Unboxed рассказали как 8 ГБ видеопамяти продолжают сдерживать технологический прогресс в играх
Halo: Campaign Evolved сместила Splatoon Raiders и возглавила британские чарты
Baldur's Gate 3 теперь доступна в Xbox Play Anywhere и может быть запущена на ПК без дополнительной платы
Продажи мат.плат показывают: на DDR4 приходится менее 10% от общего объёма покупок, несмотря на дороговизну DDR5
Activision экстренно починила Black Ops 2 на PlayStation после массовых блокировок аккаунтов хакером
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Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Beast of Reincarnation, MARVEL Tokon: Fighting Souls и некоторые другие
Fable с AliExpress от разработчиков-одиночек: интервью с создателем Luminary Китом Колодом
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От катарсиса в Dark Souls до гипноза в Tamashika: интервью с автором самого необычного шутера года
Осень переполнена релизами: издатели бегут от Grand Theft Auto 6, создавая новую проблему
Революция в симуляторе футбола: интервью с продюсером EA Sports о кардинальных изменениях геймплея в EA Sports FC 27
От Commodore 64 до Counter-Strike 2: интервью с Мин Ли о Valve, Rust и его новом шутере
Голос Зоны: студия Voice of Folk представила русскую озвучку третьего трейлера DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Монитор AOC CS24A (официальная коллаборация с Counter-Strike 2)
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