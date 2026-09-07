ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 2 12.11.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
7.8 2 935 оценок

Call of Duty: Black Ops 2 снова возглавляет европейский чарт PlayStation Store в августе

monk70 monk70

Sony опубликовала свой рейтинг самых продаваемых игр в PlayStation Store в США/Канаде и Европе за август. Второй месяц подряд Call of Duty: Black Ops 2 2012 года занимает первое место в Европе и третье в Северной Америке.

Продолжая европейский рейтинг PS5, на втором месте находится нестареющая Minecraft, за ней следует Assassin's Creed Black Flag Resynced. Чуть за пределами пьедестала находится The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition.

Самой продаваемой игрой в США стала EA Sports Madden NFL 27, за ней следует Marvel's Tokon: Fighting Souls. В Европе, напротив, файтинг от Arc System Works даже не попал в топ-10.

PS5 — рейтинг Европы

  1. Call of Duty: Black Ops II
  2. Minecraft
  3. Assassin's Creed Black Flag Resynced
  4. The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition
  5. Mafia: Definitive Edition для PS5
  6. Grand Theft Auto V
  7. Hell Let Loose: Vietnam
  8. Call of Duty: Black Ops
  9. Marvel's Spider-Man 2
  10. Palworld
  11. Star Wars Zero Company
  12. Mortal Shell II
  13. No More Room in Hell 2
  14. Forza Horizon 5
  15. 007 First Light
  16. Halo: Campaign Evolved
  17. Waterpark Simulator
  18. Escape the Backrooms
  19. UFC 6
  20. Beast of Reincarnation

PS5 — рейтинг США/Канады

  1. EA Sports Madden NFL 27
  2. MARVEL Tōkon: Fighting Souls
  3. Call of Duty: Black Ops II
  4. No More Room in Hell 2
  5. Hell Let Loose: Vietnam
  6. EA Sports College Football 27
  7. Minecraft
  8. Halo: Campaign Evolved
  9. Palworld
  10. Call of Duty: Black Ops
  11. Star Wars Zero Company
  12. Marvel's Spider-Man 2
  13. The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition
  14. Grand Theft Auto V
  15. Assassin's Creed Black Flag Resynced
  16. Mortal Shell II
  17. Mistfall Hunter
  18. Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
  19. 007 First Light
  20. Mafia: Definitive Edition
Консоли 58 Индустрия 9
10
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
SERGIOUS LEE

Call of Duty: Black Ops II кульная играю, в плане сюжетки и перявая часть тоже