Call of Duty: Black Ops 2 снова возглавляет европейский чарт PlayStation Store в августе

Sony опубликовала свой рейтинг самых продаваемых игр в PlayStation Store в США/Канаде и Европе за август. Второй месяц подряд Call of Duty: Black Ops 2 2012 года занимает первое место в Европе и третье в Северной Америке.
Продолжая европейский рейтинг PS5, на втором месте находится нестареющая Minecraft, за ней следует Assassin's Creed Black Flag Resynced. Чуть за пределами пьедестала находится The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition.
Самой продаваемой игрой в США стала EA Sports Madden NFL 27, за ней следует Marvel's Tokon: Fighting Souls. В Европе, напротив, файтинг от Arc System Works даже не попал в топ-10.
PS5 — рейтинг Европы
- Call of Duty: Black Ops II
- Minecraft
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition
- Mafia: Definitive Edition для PS5
- Grand Theft Auto V
- Hell Let Loose: Vietnam
- Call of Duty: Black Ops
- Marvel's Spider-Man 2
- Palworld
- Star Wars Zero Company
- Mortal Shell II
- No More Room in Hell 2
- Forza Horizon 5
- 007 First Light
- Halo: Campaign Evolved
- Waterpark Simulator
- Escape the Backrooms
- UFC 6
- Beast of Reincarnation
PS5 — рейтинг США/Канады
- EA Sports Madden NFL 27
- MARVEL Tōkon: Fighting Souls
- Call of Duty: Black Ops II
- No More Room in Hell 2
- Hell Let Loose: Vietnam
- EA Sports College Football 27
- Minecraft
- Halo: Campaign Evolved
- Palworld
- Call of Duty: Black Ops
- Star Wars Zero Company
- Marvel's Spider-Man 2
- The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition
- Grand Theft Auto V
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- Mortal Shell II
- Mistfall Hunter
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
- 007 First Light
- Mafia: Definitive Edition
Call of Duty: Black Ops II кульная играю, в плане сюжетки и перявая часть тоже