Оригинальная дилогия CoD: Black Ops на PS5 обошла седьмую часть по общему числу игроков на всех платформах

По данным профильного портала CharlieIntel, старые части Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 на PS5 обошли по онлайну современную Black Ops 7 на всех платформах вместе взятых. Официального подтверждения пока нет, но обе игры уже возглавили чарты продаж PlayStation Store в США, Великобритании, Франции и Германии.

Культовые шутеры полностью перекроили рыночный баланс, опередив по выручке такие свежие релизы, как Assassin’s Creed: Black Flag Resynced и EA Sports College Football 27. В некоторых региональных списках магазинов классике удалось обогнать даже предзаказы долгожданной GTA 6, при этом наибольшую динамику показывает вторая часть подсерии.

Несмотря на коммерческий успех, игровое сообщество и пресса жестко раскритиковали ценовую политику издателя. Базовый ценник в $39.99 за каждую игру посчитали завышенным, поскольку порты продаются без прошлых дополнений (DLC), а их графика и техническое состояние остались на уровне оригинальных версий для консоли PS3.

Тем не менее Activision полностью достигла своих целей, получив огромную прибыль на старте продаж вопреки волне негативных отзывов. Текущие показатели наглядно доказали, что ностальгия по золотой эпохе Call of Duty отлично работает на рынке, позволяя успешно продавать старые хиты даже с минимальными улучшениями.