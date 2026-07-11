В обновленной Call of Duty: Black Ops 2 сохранили редактор эмблем - игроки сразу начали создавать запрещенную символику

Недавно вышедшие обновленные версии Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 для PlayStation сохранили одну из самых известных функций оригиналов — редактор пользовательских эмблем. Однако вместе с творчеством игроков быстро вернулась и старая проблема.

Пользователи с удивлением обнаружили, что Activision не стала удалять или существенно менять редактор, позволяющий создавать собственные изображения из различных фигур, символов и цветов. Практически сразу после релиза в сети появились эмблемы с запрещенной символикой, расистскими изображениями и другим оскорбительным контентом.

При этом многие игроки отмечают, что инструмент по-прежнему отлично подходит и для безобидного творчества — с его помощью можно создавать логотипы, персонажей и другие оригинальные изображения. Тем не менее именно запрещенный и провокационный контент вновь оказался в центре внимания сообщества.

Журналисты отмечают, что Activision могла бы добавить возможность отключать отображение пользовательских эмблем, однако такой функции не было в оригинальных играх, и в обновленных версиях она тоже не появилась.

Помимо улучшенного разрешения до 1080p, переиздания практически не получили современных технических функций. Например, в них отсутствуют настройки угла обзора (FOV) и поддержка повышенной частоты обновления кадров, а из первой Black Ops также были удалены режимы Wager Matches.