В сети обсуждают связь Джеффри Эпштейна с появлением микротранзакций в Call of Duty

В интернете набирают популярность новые подробности из недавно опубликованного архива документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Пользователи обратили внимание на переписку, датированную 2013 годом, в которой фигурируют бывший генеральный директор Activision Бобби Котик и футуролог Паблос Холман, входивший в круг общения Эпштейна. Из содержания писем следует, что советники скандально известного финансиста обсуждали с главой издательства идеи монетизации и влияния на детей через виртуальную экономику.
Согласно обнародованным данным, в мае 2013 года Холман написал Эпштейну письмо, комментируя подход Котика к вознаграждениям. В тексте, который сейчас активно цитируют профильные СМИ, говорится: Я обеими руками за индоктринацию детей в экономику. Нельзя не восхититься тем, что его примером наград в реальном мире служат виртуальные предметы в играх.
Эта переписка произошла всего через несколько месяцев после выхода Call of Duty: Black Ops 2. Именно эта часть серии стала первой игрой франшизы, в которой Activision начала активно тестировать систему микротранзакций, предлагая игрокам платные наборы персонализации и камуфляжи для оружия. В ответном письме Бобби Котик, обсуждая идеи для призового фонда, указывал на важность наград и перечислял такие примеры, как минуты сотовой связи, кредиты iPhone и виртуальные предметы в играх.
Журналисты портала TheGamer отмечают, что имя Бобби Котика встречается в архивах Министерства юстиции, связанных с делом Эпштейна, более трехсот раз. Документы подтверждают, что они поддерживали контакт и даже планировали личные встречи, хотя Котик вежливо отклонил приглашение посетить частный остров финансиста в 2012 году, сославшись на плотный рабочий график.
Помимо обсуждения микротранзакций, в архиве найдены рекомендации от финансовых консультантов Эпштейна, датированные 2018 годом. Аналитики советовали приобрести акции Activision Blizzard перед выходом Call of Duty: Black Ops 4, делая ставку на режим королевской битвы Blackout. По их мнению, этот режим должен был стать главным конкурентом Fortnite и принести компании значительную прибыль.
Хотя прямых доказательств того, что именно Эпштейн придумал систему внутриигровых покупок, нет, опубликованные письма демонстрируют, что люди из его ближайшего окружения активно поддерживали курс Activision на агрессивную монетизацию видеоигр еще на ранних этапах её внедрения.
не знаю на счёт Эйнштейна, но во времена mw2-bo2 колда была установлена на каждой ps3 и xbox360 на планете, онлайн был дикий во всех отношениях) и не представишь какое тогда крутилось бабло в активижн, сейчас это жалкое подобие имхо, даже с учётом варзоны
бабло в 2009-2010? серьёзно? это же просто смешно, в последние годы они намного больше зарабатывали
Смешно? Пик колды был на ps3/360 это 2008-2012. После выхода гостов 2013 начался спад ибо все наелись. Далее народ начал медленно переезжать в батлрояли, сначала в пабг, затем в форточку.
