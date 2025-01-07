Раскрыта огромная стоимость разработки Call of Duty Black Ops 3, Modern Warfare (2019) и Black Ops Cold War

Стоимость разработки игр растет, и разработка крупнейших блокбастеров в отрасли легко обходится примерно в 400 миллионов долларов. Call of Duty — это ежегодная франшиза, которая не вносит существенных изменений между играми, но это не значит, что в каждую из игр не вкладывается огромных инвестиций. Согласно раскрытой информации, некоторые из них даже достигают около 700 миллионов долларов.

Информация поступила из официальных документов, представленных Activision во время недавнего судебного разбирательства, которые были проанализированы журналистом Стивеном Тотило. Упомянутые расходы относятся к жизненному циклу соответствующих игр, то есть они включают в себя затраты на производство DLC и косметических средств.

Black Ops 3: 450 миллионов долларов (продано 43 миллиона копий)

Modern Warfare (2019): 640 миллионов долларов (продано 41 миллион копий)

Black Ops Cold War (2020): 700 миллионов долларов (продано 30 миллионов копий)

По словам журналиста Тотило, эти данные представляют собой только стоимость разработки игры плюс сумму, потраченную в первый год на создание DLC, без учета затрат на маркетинг.

Это, безусловно, огромные суммы, которые показывают, почему рынок AAA-игр становится все более рискованным, заставляя студии предпочитать не рисковать новыми идеями или неизвестными франшизами.