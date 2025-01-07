Раскрыта огромная стоимость разработки Call of Duty Black Ops 3, Modern Warfare (2019) и Black Ops Cold War

Стоимость разработки игр растет, и разработка крупнейших блокбастеров в отрасли легко обходится примерно в 400 миллионов долларов. Call of Duty — это ежегодная франшиза, которая не вносит существенных изменений между играми, но это не значит, что в каждую из игр не вкладывается огромных инвестиций. Согласно раскрытой информации, некоторые из них даже достигают около 700 миллионов долларов.
Информация поступила из официальных документов, представленных Activision во время недавнего судебного разбирательства, которые были проанализированы журналистом Стивеном Тотило. Упомянутые расходы относятся к жизненному циклу соответствующих игр, то есть они включают в себя затраты на производство DLC и косметических средств.
- Black Ops 3: 450 миллионов долларов (продано 43 миллиона копий)
- Modern Warfare (2019): 640 миллионов долларов (продано 41 миллион копий)
- Black Ops Cold War (2020): 700 миллионов долларов (продано 30 миллионов копий)
По словам журналиста Тотило, эти данные представляют собой только стоимость разработки игры плюс сумму, потраченную в первый год на создание DLC, без учета затрат на маркетинг.
Это, безусловно, огромные суммы, которые показывают, почему рынок AAA-игр становится все более рискованным, заставляя студии предпочитать не рисковать новыми идеями или неизвестными франшизами.
Но неужели кал оф дути так много приносит бабок?
Я вот сегодня играл в мв3 2023 года, онлайн около нулевой. Ищется пару режимов не очень охотно. Еще пол года назад находился любой.
Выход блекс опс 6 так бьет по онлайну предыдущих частей? Получается каждый калоед покупает игру как те же фиферы часть за частью и забивает на предыдущую. Но это явно не для меня.
конечно, каждый год продаются ради онлайна + в этот онлайн донатят люто
варзона миллиарды срубила
мобильная колда милллиарды срубила
вон те же 30млн копий по 60 баксов это уже почти 2млрд, а это тока игру продали. без изданий делюксовых, без доната и тп, а уже с головой окупилась разработка
естесна онлайн там около нулевой, ведь все играют уже в блек опс 6
Кто-то сильно завышает расходы, видимо.
Бред всё это, кто-то себе выписывает очень хорошие премии, держит не один десяток мёртвых душ, оплачивает отпуски в люкс отелях, для себя и своих родных, и всё в таком духе. Основной персонал, кто реально делает игры, получает крошки, работая при этом по 18 часов, каждый день, ещё наверняка кидают тех, кто работает на аутсорсе. Под миллиард они тратят на разработку… Сейчас наверное под два миллиарда потратят на разработку новой колды, аппетит приходит во время еды.
Да,да на столько растёт, что после месяца релиза игры уже скидки появляются, хорошая отмазка отмыва денег на разработку, потому что они делают тоже самое, что разработчики модов и инди игр, которые это делают за спасибо или за не большую сумму денег // Сергей Оболонков
Это, безусловно, огромные суммы, которые показывают, почему рынок AAA-игр становится все более рискованным
Не стоит судить бюджеты ааа игр по колде, парень. В основном у ааа игр бюджет и маркетинг гораздо меньше чем у колды. На уровне 100-200 млн. и риск не такой уж прямо огромный.
а выглядят на 100млн
причём рублей