В зомби-режиме Call of Duty: Black Ops 3 появилась культовая карта из Counter-Strike

Call of Duty: Black Ops III

Call of Duty: Black Ops 3 является двенадцатой частью серии Call of Duty и продолжением Call of Duty: Black Ops 2. Действие игры происходит в 2065 году, когда мир охвачен войной между двумя фракциями. Игра предлагает три режима игры: кампанию, мультиплеер и режим «Зомби».

Сюжетный режим можно проходить как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх человек. Кампания состоит из одиннадцати миссий, в которых игроки должны выполнять различные задания, сражаясь с врагами и используя разнообразное оружие и технику. Кампания имеет нелинейный сюжет, который зависит от выборов игроков и их действий. Кампания также позволяет игрокам настраивать своих персонажей, выбирая их пол, внешность, голос и кибернетические улучшения.

В мультиплеере игроки могут соревноваться друг с другом. Мультиплеер предлагает различные режимы игры, такие как Team Deathmatch, Capture the Flag, Hardpoint, Search and Destroy и другие. Мультиплеер также позволяет игрокам прокачивать своих специалистов, получая опыт, очки и награды за участие в боях.

Режим «Зомби» предлагает игрокам выживать против орд зомби, которые атакуют волной за волной. Этот режим можно проходить как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх человек. Данный режим имеет свой собственный сюжет, который разворачивается в разных эпохах и локациях.