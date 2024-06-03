В зомби-режиме Call of Duty: Black Ops 3 появилась культовая карта из Counter-Strike

Вместе с официальным анонсом Call of Duty: Black Ops 6 сообщество фанатов шутеров вновь обратило внимание на эту почти забытую линейку игр. В частности, игроков заинтересовала Call of Duty: Black Ops 3, которая поддерживает добавление пользовательских карт на ПК. Воспользовавшись удачным моментом, энтузиаст под ником Dreybraz решил перенести в эту часть одну из самых узнаваемых карт из Counter-Strike. Теперь в Call of Duty: Black Ops 3 можно поиграть на локации Mirage.
Пользователь в точности воссоздал карту Mirage в её оригинальном дизайне из Counter-Strike: Global Offensive, добавив несколько интересных пасхалок и испытаний для фанатов обеих игр. Творение автора доступно для установки через мастерскую Steam. Вместе с картой игроки получат новое оружие, уникальные виды зомби и секретного босса, доступного для одиночного или кооперативного прохождения.
Карту Mirage для Call of Duty: Black Ops 3 уже успели скачать более 17 тысяч уникальных пользователей. Судя по отзывам, игрокам понравилось исполнение локации. Несмотря на то, что её формат не рассчитан на нашествие зомби, карта отлично вписывается в этот сеттинг, добавляя игрокам особый челлендж в её прохождении.
Из халф лайф крутая карта где все должны успеть в бункер попасть, закрыть дверь и вокруг взрыв происходит. Причем все друг другу враги, а бункер не резиновый. Помню там только хедкрабов, про зомби не помню.