Activision Blizzard представила релизный трейлер шутера Call of Duty: Black Ops 6

Выпущен трейлер игрового процесса глобального запуска Call of Duty: Black Ops 6, с которого официально начался обратный отсчет.

Выход игры запланирован на этот месяц, а Call of Duty: Black Ops 6 поступит в продажу по всему миру 25 октября 2024 года. Для большинства игр трейлер запуска обычно не выходит так рано и обычно выходит за несколько дней до полного релиза игры, если вообще выходит. Однако трейлер глобального запуска был выпущен за 18 дней до релиза.

Впервые за много лет Activision решила не вводить период раннего доступа перед глобальным запуском игры. Обычно Activision использует период раннего доступа, чтобы позволить взволнованным фанатам начать кампанию пораньше, но на этот раз она решила этого не делать. Возможно, это было сделано из-за того, как плохо была принята кампания Modern Warfare 3 в прошлом году, хотя многие фанаты, как правило, сразу устремляются в многопользовательский режим и зомби.

В заявлении Activision объяснили выбор пойти в другом направлении для этого релиза:

«Команда полностью сосредоточена на 25 октября. Мы взволнованы всем, что может предложить игра в Кампании, Мультиплеере и Зомби. В этом году мы приняли решение обеспечить сообществу возможность окунуться в любые и все режимы, которые они хотят, одновременно, поэтому мы возвращаемся к одному масштабному глобальному моменту запуска 25 октября. Таким образом, в этом году нет раннего доступа к Black Ops 6, только обратный отсчет до запуска».

Пока что, после выхода трейлера запуска, фанаты Call of Duty, похоже, весьма взволнованы Black Ops 6, вокруг много шума. Трейлер суровый и захватывающий, и игроки смогут исследовать темную, неоднозначную историю, в то время как мультиплеер — это совершенно другой опыт. В предыдущих играх игроки могли наряжаться в кошек, голубей и других забавных персонажей во время игры в мультиплеере, причем этот элемент преобладает в Call of Duty: Warzone.

Однако этот трейлер сосредоточен исключительно на кампании, где игроки смогут испытать высокоинтенсивную кампанию с атмосферой, похожей на ту, что была в Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Cold War. В трейлере отличный саундтрек, который обеспечивает отличную энергетику трейлера и заставляет игроков с нетерпением ждать глобального релиза игры.

Для тех, кто хочет погрузиться в игру, но не хочет платить большую цену, это первая основная игра Call of Duty, которая выйдет сразу на Xbox и PC Game Pass, что сделает ее более доступной для тех, кто уже пользуется сервисом подписки.