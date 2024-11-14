Activision ограничит возможности использования VPN для получения преимуществ в матчах Call of Duty

Activision продолжает борьбу с нечестными практиками в Call of Duty, ограничивая возможности использования VPN для получения преимуществ в матчах. Команда RICOCHET, ответственная за безопасность игры, анонсировала изменения в Black Ops 6 и Warzone, направленные на борьбу с бустингом аккаунтов и злоупотреблением VPN. Эти изменения являются частью усилий по сокращению использования «VPN-лобби», где игроки из более сильных регионов перенаправляют свой трафик в регионы с менее опытными соперниками, чтобы получить легкие победы.
VPN стали популярным инструментом среди игроков, стремящихся попасть в лобби к новичкам. Некоторые провайдеры VPN даже начали продавать свои услуги напрямую геймерам, что подтверждает масштаб проблемы.
В недавнем обновлении RICOCHET подтвердила введение двух ключевых изменений: усиленное обнаружение AFK (игроков, оставляющих игру без движения) для борьбы с бустом аккаунтов и корректировка пороговых значений пинга, что заставляет игроков играть только в своем регионе. Это должно уменьшить использование VPN, однако также может затронуть игроков с плохим интернет-соединением, независимо от использования VPN.
Тем временем в Black Ops 6 пока не зафиксированы серьезные проблемы с читерами, что указывает на успешность текущих усилий. Однако с учетом приближающегося релиза рейтинговых матчей, возможны новые вызовы в борьбе с нечестной игрой.
Пинг для них шутка какая-то?
тоже об этом подумал...какое преимущество у шутана через VPN? отложенное попадание? :))
Ты это китайцам скажи
А если я новичок и хочу биться в среде таких же новичков?сделайте нормальную систему подбора игроков
Хз как щас но в колде не было пей ту вин вещей, а значит все равны кроме кроссплея) так вот все равны и от скилла и билда твоих рук зависит) если ты тольео купил и щащел 1 лвл и в тиме врага чувак 900 лвл престижа он так же сдохнет от дефолтной пушки) но ты явно в ранговый не играл раз так пишешь) хотя сам там не играл можно сказать))) калибровку проходил и не возвращался
Как раз для тебя Активижн сделали клоунский СБММ , где ты будешь играть в загоне с игроками ( которые либо не умеют играть , либо инвалиды и по этому плохо играют ) , без возможности хоть как то повысить свой уровень игры . А игроки , которые хорошо ( отлично ) играют будут продолжать попадать в потные катки 8 из 10 игр , одну игру их будут сношать в более сильном любби и одну игру дадут в более низком любби . До мв19го года в игре считай вообще никакого сбмм не было и все были счастливы , а сейчас проблема , из за этого игроки и занимаются ерундой вроде впн лобби , реверс бустинга , или созданием двух аккаунтов в игре ( на одном они играют как полнейшие боты , а со второго основного аккаунта присоединяются к первому , для получения лёгких лобби )
Да эт я так к слову.Играю то я неплохо но для этого пришлось очень много умирать так как постоянно потные катки.видел некоторые стримы так там другие игроки чуть ли не ждут когда их убьёт стример.как у них так получается незнаю, походу использовали вот этот впн
играл в ранговый немного и показалось что лучше работает подбор
Никогда не знал , что в каких то регионах играют плохо ,а в каких то хорошо..
мне вообще постоянно 1лвл в тиму подсовывают. в итоге их убивают почти сразу и приходится одному выживать. а я без впн играю
Тоже лошариков кидает в команду, походу от КД зависит твоего ещё очень сильно... Получается что я дерзкий и резкий как понос, значит мне не нужны такие же красавчики в отряде? Будем до тошноты тебе нубяр кидать в отряд, чтоб не отсвечивал)
А то у всех стримеров Покупай Лаго фаст , лобби нуббов итд
Убрать SBMM чтобы подбор лобби был более рандомным? Нееее, ыыыыы, зачем ведь ыыыы можна бароца с вэпээн ээээ ыыыы. Активижен те ещё дебилы. В их играх давно уже нет киберспортивной составляющей, а они всё трясутся что кто-то сильный зайдёт против слабого.
В период с 22 марта по 5 апреля предполагаемый доход Warzone Mobile составил всего 2,3 миллиона долларов при предполагаемом уровне ежедневного дохода около 140 000 долларов в день.
По сравнению с Call of Duty: Mobile, где в конце марта масштаб однодневных доходов CODM оставался в 3-4 раза выше, чем у WZM, а к выходным этот однодневный разрыв в доходах увеличился более чем в 8 раз.
Если рассматривать период запуска CODM, его расчетный доход за две недели составит более 14 миллионов долларов. Кроме того, CODM был загружен 66 миллионов раз за первые две недели после запуска, тогда как WZM — всего около 20 миллионов.
Я на mtc mobile уже кот месяц не могу в HOTS зайти без GeearUp (их много там разных) старик и диабла работают, хз кто это сделал, тридваразы из ркн или "пассивы"
ЗЫ. до этого момента не знал вообще что такие сервисы есть