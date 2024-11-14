Activision ограничит возможности возможности использования VPN для получения преимуществ в матчах Call of Duty

Activision продолжает борьбу с нечестными практиками в Call of Duty, ограничивая возможности использования VPN для получения преимуществ в матчах. Команда RICOCHET, ответственная за безопасность игры, анонсировала изменения в Black Ops 6 и Warzone, направленные на борьбу с бустингом аккаунтов и злоупотреблением VPN. Эти изменения являются частью усилий по сокращению использования «VPN-лобби», где игроки из более сильных регионов перенаправляют свой трафик в регионы с менее опытными соперниками, чтобы получить легкие победы.

VPN стали популярным инструментом среди игроков, стремящихся попасть в лобби к новичкам. Некоторые провайдеры VPN даже начали продавать свои услуги напрямую геймерам, что подтверждает масштаб проблемы.

В недавнем обновлении RICOCHET подтвердила введение двух ключевых изменений: усиленное обнаружение AFK (игроков, оставляющих игру без движения) для борьбы с бустом аккаунтов и корректировка пороговых значений пинга, что заставляет игроков играть только в своем регионе. Это должно уменьшить использование VPN, однако также может затронуть игроков с плохим интернет-соединением, независимо от использования VPN.

Тем временем в Black Ops 6 пока не зафиксированы серьезные проблемы с читерами, что указывает на успешность текущих усилий. Однако с учетом приближающегося релиза рейтинговых матчей, возможны новые вызовы в борьбе с нечестной игрой.