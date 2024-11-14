Activision ограничит возможности возможности использования VPN для получения преимуществ в матчах Call of Duty

Activision продолжает борьбу с нечестными практиками в Call of Duty, ограничивая возможности использования VPN для получения преимуществ в матчах. Команда RICOCHET, ответственная за безопасность игры, анонсировала изменения в Black Ops 6 и Warzone, направленные на борьбу с бустингом аккаунтов и злоупотреблением VPN. Эти изменения являются частью усилий по сокращению использования «VPN-лобби», где игроки из более сильных регионов перенаправляют свой трафик в регионы с менее опытными соперниками, чтобы получить легкие победы.
VPN стали популярным инструментом среди игроков, стремящихся попасть в лобби к новичкам. Некоторые провайдеры VPN даже начали продавать свои услуги напрямую геймерам, что подтверждает масштаб проблемы.
В недавнем обновлении RICOCHET подтвердила введение двух ключевых изменений: усиленное обнаружение AFK (игроков, оставляющих игру без движения) для борьбы с бустом аккаунтов и корректировка пороговых значений пинга, что заставляет игроков играть только в своем регионе. Это должно уменьшить использование VPN, однако также может затронуть игроков с плохим интернет-соединением, независимо от использования VPN.
Тем временем в Black Ops 6 пока не зафиксированы серьезные проблемы с читерами, что указывает на успешность текущих усилий. Однако с учетом приближающегося релиза рейтинговых матчей, возможны новые вызовы в борьбе с нечестной игрой.
Пинг для них шутка какая-то?
тоже об этом подумал...какое преимущество у шутана через VPN? отложенное попадание? :))
А если я новичок и хочу биться в среде таких же новичков?сделайте нормальную систему подбора игроков
Хз как щас но в колде не было пей ту вин вещей, а значит все равны кроме кроссплея) так вот все равны и от скилла и билда твоих рук зависит) если ты тольео купил и щащел 1 лвл и в тиме врага чувак 900 лвл престижа он так же сдохнет от дефолтной пушки) но ты явно в ранговый не играл раз так пишешь) хотя сам там не играл можно сказать))) калибровку проходил и не возвращался
А то у всех стримеров Покупай Лаго фаст , лобби нуббов итд
мне вообще постоянно 1лвл в тиму подсовывают. в итоге их убивают почти сразу и приходится одному выживать. а я без впн играю