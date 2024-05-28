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Call of Duty: Black Ops 6 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.1 46 оценок

Activision показала первый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 с живыми актерами. Шутер будет доступен сразу в Game Pass

Gutsz
Новости

Череда загадочных тизеров, намеков и утечек наконец-то подошла к концу. Компания Activision продолжает традицию ежегодно радовать поклонников шутеров новыми частями серии Call of Duty. На этот раз игроков ждет продолжение линейки Black Ops, которая последний раз выходила в 2020 году и запомнилась своим сюжетом. Дебютный трейлер Call of Duty: Black Ops 6 с живыми актерами намекает, что история останется такой же напряженной и тесно связанной с историческими событиями.

Ролик показывает несколько важных исторических личностей, среди которых президент США Билл Клинтон и Саддам Хусейн. Эти персонажи, как и другие, прямо намекают на то, что "всё вокруг — это ложь", и очевидно, что в Black Ops 6 игрокам предстоит с ней бороться.

Больше деталей о сюжете игры и геймплейных особенностях станет известно в следующем месяце. Полноценная презентация Call of Duty: Black Ops 6 состоится в рамках Xbox Games Showcase, которое пройдет 9 июня в 20:00 по московскому времени. Недавняя утечка подтвердила, что релиз игры состоится уже этой осенью — 25 октября, и в день своего выхода она будет доступна по подписке Game Pass на ПК, а также консолях Xbox.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Гемор

смысл показывать эти рожи?

3
Patrick Jones

Я чуть со смеху не упал на лопатки, когда в конце увидел как показали крутящегося "живого" маскота

3
Gelyr

Саддам Хусейн как живой

1
KANSERVATOR

а что за таджик в конце был на заставке?

1
p1gment

когда началась вторая мировая война?

0
SULIK 712

с чего взял что это живые актеры? может и графика,в колде в мувиках всегда были круто прорисовны персонажы, в черно-белом цвете проще изобразить

0
StrelitziaReg

а колд вар это была 5? Но почему тогда не было цифры? Странное нумирование конечно. Хотелось бы компанию конечно с выборами и в духе блек опс2 , а мультиплеер с Pick10 системой , но не надеюсь.

0
askazanov

Лучше пишите когда он будет доступен на торрентах, иначе нафиг ненужен!!!!!)))

0
Hakuni

мляяя ниггга вмсето маскота БО. да ну нах

-2