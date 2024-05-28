Activision показала первый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 с живыми актерами. Шутер будет доступен сразу в Game Pass

Череда загадочных тизеров, намеков и утечек наконец-то подошла к концу. Компания Activision продолжает традицию ежегодно радовать поклонников шутеров новыми частями серии Call of Duty. На этот раз игроков ждет продолжение линейки Black Ops, которая последний раз выходила в 2020 году и запомнилась своим сюжетом. Дебютный трейлер Call of Duty: Black Ops 6 с живыми актерами намекает, что история останется такой же напряженной и тесно связанной с историческими событиями.
Ролик показывает несколько важных исторических личностей, среди которых президент США Билл Клинтон и Саддам Хусейн. Эти персонажи, как и другие, прямо намекают на то, что "всё вокруг — это ложь", и очевидно, что в Black Ops 6 игрокам предстоит с ней бороться.
Больше деталей о сюжете игры и геймплейных особенностях станет известно в следующем месяце. Полноценная презентация Call of Duty: Black Ops 6 состоится в рамках Xbox Games Showcase, которое пройдет 9 июня в 20:00 по московскому времени. Недавняя утечка подтвердила, что релиз игры состоится уже этой осенью — 25 октября, и в день своего выхода она будет доступна по подписке Game Pass на ПК, а также консолях Xbox.
смысл показывать эти рожи?
Я чуть со смеху не упал на лопатки, когда в конце увидел как показали крутящегося "живого" маскота
Саддам Хусейн как живой
а что за таджик в конце был на заставке?
когда началась вторая мировая война?
с чего взял что это живые актеры? может и графика,в колде в мувиках всегда были круто прорисовны персонажы, в черно-белом цвете проще изобразить
а колд вар это была 5? Но почему тогда не было цифры? Странное нумирование конечно. Хотелось бы компанию конечно с выборами и в духе блек опс2 , а мультиплеер с Pick10 системой , но не надеюсь.
Лучше пишите когда он будет доступен на торрентах, иначе нафиг ненужен!!!!!)))
мляяя ниггга вмсето маскота БО. да ну нах