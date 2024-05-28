Activision показала первый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 с живыми актерами. Шутер будет доступен сразу в Game Pass

Череда загадочных тизеров, намеков и утечек наконец-то подошла к концу. Компания Activision продолжает традицию ежегодно радовать поклонников шутеров новыми частями серии Call of Duty. На этот раз игроков ждет продолжение линейки Black Ops, которая последний раз выходила в 2020 году и запомнилась своим сюжетом. Дебютный трейлер Call of Duty: Black Ops 6 с живыми актерами намекает, что история останется такой же напряженной и тесно связанной с историческими событиями.

Ролик показывает несколько важных исторических личностей, среди которых президент США Билл Клинтон и Саддам Хусейн. Эти персонажи, как и другие, прямо намекают на то, что "всё вокруг — это ложь", и очевидно, что в Black Ops 6 игрокам предстоит с ней бороться.

Больше деталей о сюжете игры и геймплейных особенностях станет известно в следующем месяце. Полноценная презентация Call of Duty: Black Ops 6 состоится в рамках Xbox Games Showcase, которое пройдет 9 июня в 20:00 по московскому времени. Недавняя утечка подтвердила, что релиз игры состоится уже этой осенью — 25 октября, и в день своего выхода она будет доступна по подписке Game Pass на ПК, а также консолях Xbox.