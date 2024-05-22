Activision показала первый загадочный тизер Call of Duty: Black Ops 6

Маркетинговая машина компании Activision для Call of Duty заработала с новой силой, представив первый тизер для Black Ops 6.

В малоинформативном тизере, опубликованном на аккаунте CharlieIntel X/Twitter, показаны кадры с живыми актерами, на которых изображена гора Рашмор, подвергшаяся вандализму с надписью "Правда лжет".

Ролик является частью специально запущенного сайта с шестью каналами, что отсылает к названию игры.

Как сообщается, Microsoft объявит о своем намерении выпустить Black Ops 6 прямо в Game Pass во время июньской выставки Xbox. Microsoft пока отказалась комментировать эти сообщения, но они согласуются с недавними комментариями президента Xbox Сары Бонд, которая заявила, что все игры Microsoft, включая те, которые разрабатываются недавно приобретенной Activision, будут запускаться прямо в Game Pass.

По слухам, Activision планирует выпустить в конце октября 2024 года Call of Duty, которая, как ожидается, будет называться Black Ops 6.