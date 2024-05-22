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Call of Duty: Black Ops 6 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.2 29 оценок

Activision показала первый загадочный тизер Call of Duty: Black Ops 6

butcher69
Новости

Маркетинговая машина компании Activision для Call of Duty заработала с новой силой, представив первый тизер для Black Ops 6.

В малоинформативном тизере, опубликованном на аккаунте CharlieIntel X/Twitter, показаны кадры с живыми актерами, на которых изображена гора Рашмор, подвергшаяся вандализму с надписью "Правда лжет".

Ролик является частью специально запущенного сайта с шестью каналами, что отсылает к названию игры.

Как сообщается, Microsoft объявит о своем намерении выпустить Black Ops 6 прямо в Game Pass во время июньской выставки Xbox. Microsoft пока отказалась комментировать эти сообщения, но они согласуются с недавними комментариями президента Xbox Сары Бонд, которая заявила, что все игры Microsoft, включая те, которые разрабатываются недавно приобретенной Activision, будут запускаться прямо в Game Pass.

По слухам, Activision планирует выпустить в конце октября 2024 года Call of Duty, которая, как ожидается, будет называться Black Ops 6.

-14
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Perseus_33

Встречайте зарю коммунизма! Подорвать бомбы!

9
Punisher1

Что за бред в тизере

6
Mandalordek

эко-активисты наносят сокрушительный удар

0
Bassota277

WTF!?

2
K0t Felix

Выходит скипнули пятую часть

0
Wirys505

5 это Cold War

0
K0t Felix Wirys505

Ну там не было номера

0
Гемор

Загадочный в чем, поясните? А то не вижу какая может быть интрига в такой набившей оскомину серии игр как COD.

0
Alexi1213

Скорее всего это тизер по типу того как в МВ32023, мол в сиридине сюжетной компании последователи Персея и возраждения СССР во главе с Захаевым украсят гору Рашмор этими словами,

ну или группа американских террористов подкупленных СССР или уже еильценским правительством для подрыва сша из внутри, и этот вариант многообещающий, так как группа макарова были террористами

0
Wing42

Call of Beauty: Black Cocks 6 Matter и лента с изображением обезьяны на правой голове. Будет про американский бунд ущемленцев, не так ли?

0
Кей Овальд

Ну да, Activision лжёт как дышит, тоже мне Америку открыли...

0
Пользователь ВКонтакте

Ебаа в геймпассе будет так жто же имба // Fatal Mistake

-2
Спектр Зис

Жду!

-2