Activision представила пятый сезон Call of Duty: Black Ops 6 сразу двумя насыщенными трейлерами — и, судя по ним, нас ждет зрелищное завершение эпопеи против организации «Пантеон». Сезон стартует 7 августа и обещает быть одним из самых насыщенных в истории серии.

В режиме Zombie команда Black Ops вновь работает под крылом ЦРУ, получая доступ к новейшему вооружению и технологиям. Их миссия — устранить последние очаги сопротивления «Пантеона» в рамках глобальной операции. Кульминацией кампании станет штурм башен Janus Towers, где состоится судьбоносная схватка между Рихтофеном и S.A.M. — ключевыми персонажами зомби-вселенной Call of Duty.

Одним из главных новшеств станет внедрение оружия Gorgofex — биомеханического гибрида с мицелиальными и насекомообразными элементами, способного на разрушительные антигравитационные атаки. Возвращаются классические Арены Grief, а также появляется новый Directed Mode, где упор сделан на выполнение задач. Любителям хаоса понравится Team Cranked, где всё решает общий таймер команды.

Для фанатов мультиплеера тоже найдется немало интересного. Нас ждут четыре новые карты — Runway, Exchange, World Motor Dynasty (W.M.D.) и Jackpot (выйдет позже). Появятся режимы Aim High, Snipers Only, Cranked Moshpit, а также Cranked Demolition LTE и Blueprint Gunfight с преднастроенным оружием.

Кроме того, возвращаются рейтинговые матчи с новым камуфляжем, наградами и обновленной системой лиг. Пока сообщество ждет первых новостей о Black Ops 7 на Gamescom, пятый сезон станет отличной точкой отсчета для новых рекордов и жарких боев.