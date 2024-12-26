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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.4 296 оценок

Activision представила трейлер, посвящённый коллаборации Call of Duty с "Игрой в кальмара"

butcher69
Новости

Activision выпустила новый трейлер, посвящённый коллаборации Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone с популярным сериалом Netflix «Игра в кальмара». Анонс этого события состоялся ещё в начале декабря, но теперь, в преддверии выхода второго сезона шоу, трейлер был представлен официально.

Коллаборация стартует 3 января и предложит фанатам множество тематического контента. Игроков ждут новые скины оперативников, уникальные чертежи оружия, временные игровые режимы и дополнительные сюрпризы, вдохновлённые культовыми элементами «Игры в кальмара».

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