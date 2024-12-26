Activision представила трейлер, посвящённый коллаборации Call of Duty с "Игрой в кальмара"

Activision выпустила новый трейлер, посвящённый коллаборации Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone с популярным сериалом Netflix «Игра в кальмара». Анонс этого события состоялся ещё в начале декабря, но теперь, в преддверии выхода второго сезона шоу, трейлер был представлен официально.

Коллаборация стартует 3 января и предложит фанатам множество тематического контента. Игроков ждут новые скины оперативников, уникальные чертежи оружия, временные игровые режимы и дополнительные сюрпризы, вдохновлённые культовыми элементами «Игры в кальмара».