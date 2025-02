Activision выпустили трейлер набора Терминатора для Call of Duty: Black Ops 6

Компания Activision выпустила трейлер для платного набора The Terminator Operator Bundle, который доступен для приобретения в игровом магазине Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Black Ops 6.

В состав набора входят два облика персонажей — T-800 и Арнольд Шварценеггер, четыре схемы оружия, финальный приём, эмоция, эмблема и карточка. Стоимость набора составляет 3000 внутриигровых очков.

Одновременно с выпуском набора в играх началось тематическое событие, в рамках которого игроки могут получить уникальные косметические предметы.

Набор выпущен в честь второго сезона, который стартовал 28 января. В этот же период в игры были добавлены новые карты для многопользовательского режима, а также несколько новых видов оружия и другие элементы контента.

Кроме того в Call Of Duty: Black Ops 6 стартовали бесплатные выходные.Пробный период включает пять основных многопользовательских режимов, новый режим Overdrive и кооперативный зомби-режим; 10 карт для мультиплеера и две карты для режима зомби, включая новую локацию под названием The Tomb. Акция продлится до 10 февраля.