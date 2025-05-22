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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.5 343 оценки

Ана де Армас появится в Call of Duty: раскрыт контент четвёртого сезона Call of Duty: Black Ops 6

butcher69 butcher69

Activision анонсировала контент четвёртого сезона Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone. Одним из самых ярких нововведений станет коллаборация с фильмом «Балерина» — спин-оффом «Джона Уика». В рамках события в игру добавят оперативницу Еву Маккаро, сыгранную Аной де Армас. Персонаж появится в виде платного набора в магазине.

Помимо этого, игроков ждёт много нового:

  • Пять карт для мультиплеера: Shutdown, Fugitive, Blitz, Eclipse и Fringe — в классическом формате 6v6, а также 2v2.
  • Свежие режимы: Team Elimination, One in the Chamber и Party Ops разнообразят привычный геймплей.
  • Zombies с PvP: В режиме Grief две команды по 4 человека сражаются между собой и с ордами мертвецов.
  • Обновление Warzone: Верданск обретёт новые элементы — зиплайны, небоскрёб The Overlook, строительные краны и прочее.
  • Clash — масштабные бои: 52 на 52 в матчах по 15 минут.
  • Новое оружие: LC10, FFAR 1, Exxes Model 07, Olympia и кирка.

Старт сезона — 29 мая. Игры доступны на ПК, PlayStation, Xbox и в Game Pass.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Pastoral
2
3Dart stl

На конец то!

1
K0t Felix

Ток ни Ана, а Анна

1
JackSirris

Её имя в оригинале пишется как Ana Celia de Armas Caso. Всё там правильно.

ka27

Фигня, но лысый татуированный напомнил злодея из фильма с Бойкой:

он вроде как спортсмен или бодибилдер, актёр

Odesseet

И где Аня?