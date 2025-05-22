Ана де Армас появится в Call of Duty: раскрыт контент четвёртого сезона Call of Duty: Black Ops 6

Activision анонсировала контент четвёртого сезона Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone. Одним из самых ярких нововведений станет коллаборация с фильмом «Балерина» — спин-оффом «Джона Уика». В рамках события в игру добавят оперативницу Еву Маккаро, сыгранную Аной де Армас. Персонаж появится в виде платного набора в магазине.
Помимо этого, игроков ждёт много нового:
- Пять карт для мультиплеера: Shutdown, Fugitive, Blitz, Eclipse и Fringe — в классическом формате 6v6, а также 2v2.
- Свежие режимы: Team Elimination, One in the Chamber и Party Ops разнообразят привычный геймплей.
- Zombies с PvP: В режиме Grief две команды по 4 человека сражаются между собой и с ордами мертвецов.
- Обновление Warzone: Верданск обретёт новые элементы — зиплайны, небоскрёб The Overlook, строительные краны и прочее.
- Clash — масштабные бои: 52 на 52 в матчах по 15 минут.
- Новое оружие: LC10, FFAR 1, Exxes Model 07, Olympia и кирка.
Старт сезона — 29 мая. Игры доступны на ПК, PlayStation, Xbox и в Game Pass.
На конец то!
Ток ни Ана, а Анна
Её имя в оригинале пишется как Ana Celia de Armas Caso. Всё там правильно.
Фигня, но лысый татуированный напомнил злодея из фильма с Бойкой:
он вроде как спортсмен или бодибилдер, актёр
И где Аня?