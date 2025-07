Аудитория Call of Duty: Black Ops 6 превысила 50 миллионов игроков

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в рамках выступления на презентации годового финансового отчета поделился впечатляющими результатами Call of Duty: Black Ops 6. По его словам, с момента релиза аудитория шутера от Activision Blizzard составила более 50 миллионов человек.



Топ-менеджер не стал раскрывать подробности о том, какая часть игроков приобрела полную версию игры, а какая воспользовалась подпиской Game Pass для доступа к ней. Также осталась без уточнений информация о распределении игроков по различным платформам. При этом Наделла добавил, что общее время, проведенное пользователями в игре, уже перевалило за отметку в два миллиарда часов.



Ранее уже поступала информация о том, что Call of Duty: Black Ops 6 продемонстрировала самый успешный старт в истории всей франшизы. Проект сумел обойти предыдущие части серии по нескольким ключевым показателям, включая общее число игроков, количество сыгранных матчей и общее наигранное время сразу после выхода.



Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоялся 25 октября 2024 года для персональных компьютеров, а также для консолей PlayStation и Xbox.