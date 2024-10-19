Авторы Call of Duty: Black Ops 6 раскрыли продолжительность кампании

Разработчики из Raven Software, трудившиеся над сюжетной кампанией Call of Duty: Black Ops 6, рассказали об ее продолжительности. По их словам, на прохождение у игроков уйдет больше времени, чем в Black Ops Cold War.



На сайте HowLongToBeat сказано, что на прохождение одиночной кампании Black Ops Cold War игроки тратят в среднем 5 часов. Если проходить побочные задания, то 7 часов. Получается, что на Black Ops 6 у геймеров уйдет примерно 6-9 часов.



При этом авторы из Raven Software подчеркнули, что одиночная кампания новой игры все равно будет длиннее Black Ops Cold War, даже если игроки заходят ее «заспидранить».



Также разработчики кампании Black Ops 6 в разговоре с IGN отметили, что в шутере на этот раз не будет сюжетных развилок, а концовка будет одна. В той же Black Ops Cold War их было три, а в Black Ops 2 — восемь.



Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября 2024 года на PC, PlayStation и Xbox. Со дня выхода шутер будет доступен подписчикам сервиса Xbox Game Pass. В игре, помимо одиночной кампании, обещают мультиплеер и режим «Зомби».